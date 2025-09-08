El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó al prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, el pasado 5 de septiembre de 2025; la denuncia presentada en febrero pasado por Juan Sebastián Cuvi Navas y Alejandro Rodas Coloma.

La causa de la sanción al prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, y la causa

En febrero, los abogados Juan Sebastián Cuvi Navas y Alejandro Rodas Coloma presentaron una denuncia contra el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, en febrero de este año.

Cuvi y Rodas acusaron a Tayupanda de promocionar políticamente al entonces candidato a asambleísta por la Izquierda Democrática (ID), César Robles.

La Izquierda Democrática es el mismo partido por el que Tayupanda llegó a la Prefectura.

Los abogados refirieron que la autoridad provincial promocionó a Robles en un evento de la Prefectura el 6 de enero de 2025 y en la comuna Tixán, Alausí, el 14 de enero de 2025.

Rodas y Cuvi adjuntaron videos, que también permanecían en redes sociales, para probar la supuesta promoción política con recursos públicos.

La denuncia fue elevada a la Corte Constitucional, pero inadmitida, por lo que volvió al TCE.

La sanción del TCE al prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó la denuncia de los abogados y declaró al Prefecto de Chimborazo como responsable de una infracción electoral grave.

El TCE resolvió la sanción de suspensión de sus derechos de participación política por un periodo de tres meses.

La medida entró en vigencia de forma inmediata.

En este período, Tayupanda realizará funciones administrativas, pero no podrá participar en actividades políticas o electorales.

La sentencia del TCE es de última instancia.

