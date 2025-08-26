El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) informó que se están implementando cambios como medidas de seguridad que protejan a todos los ecuatorianos.

Sercop anuncia medidas de seguridad para evitar amenazas a los colaboradores

El Sercop dio a conocer que, desde el 26 de mayo de 2025, se está ejecutando una serie de cambios que “permitan transparentar los procedimientos de contratación pública”.

Para ello, se dispusieron algunas medidas, como la elaboración de un nuevo reglamento interno que busca asegurar la integridad y efectividad de los procesos de contratación pública y que proteja a los colaboradores de amenazas externas de toda índole.

Además, que reduzca al máximo los riesgos de filtración de información, protección de los sistemas informáticos y precautelar la seguridad de los servidores del Sercop.

Prohibición de uso de celulares

El Servicio Nacional de Contratación Pública destaca que, debido a las malas prácticas de todos los actores del Sistema de Contratación Pública, se impulsan mecanismos de control y prevención.

Según destaca TVC, estas medidas incluyen la prohibición de uso de celulares y dispositivos electrónicos dentro de áreas institucionales.

El reglamento dispone que esos dispositivos electrónicos, además de objetos personales como bolsos y carteras, deberán dejarse en casilleros que el Gobierno está instalando en las dependencias correspondientes.

Esto busca evitar la filtración de información pública sensible referente a los procesos de contrataciones públicas.

Según se conoce, de ellos ya se han instalado 18 canceles con 288 casilleros habilitados para este fin.

Anteriormente, en enero de 2025, algunos colaboradores robaron las claves de 920 contratos del Estado y hasta ahora son investigados.

