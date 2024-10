La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha desestimó el recurso de apelación presentado por Fernando Muñoz Benítez, ex presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quien fue destituido de su cargo en agosto de 2024.

En dicha sesión, que se llevó a cabo el 12 de agosto, los jueces Ivonne Coloma , Ángel Torres y Guillermo Ortega decidieron su remoción argumentando un presunto incumplimiento de funciones.

Motivos de la destitución y decisiones judiciales

La remoción de Muñoz se efectuó en una sesión convocada por los tres jueces mencionados, quienes lo acusaron de no cumplir adecuadamente con sus responsabilidades como presidente.

Muñoz presentó un recurso de acción de protección alegando que su destitución no se llevó a cabo conforme a la Constitución. En esta, se estipula un período fijo de tres años para quienes ostentan la presidencia y vicepresidencia del TCE, como lo indica el artículo 220 de la Carta Magna.

En una audiencia pública, el abogado Rafael Oyarte Martínez, en representación de Muñoz, argumentó que no convocaron debidamente la sesión en la que lo removieron. También indicó que no se respetaron los tiempos establecidos por la Ley Orgánica Administrativa.

Sin embargo, el tribunal consideró que ejercer la presidencia de un organismo electoral no constituye un derecho constitucional. Por lo tanto, no procedía el recurso de acción de protección. Se concluyó que no hubo vulneración de derechos, ni en el proceso de destitución ni en el ejercicio de su defensa.

Resolución final y situación del TCE

Finalmente, el 9 de octubre de 2024, la Sala Penal de la Corte Provincial, emitió un fallo en el que se rechazó la apelación de Muñoz.

Con esto, Ivonne Coloma se mantiene como presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, y Ángel Torres Maldonado, como vicepresidente.