El expresidente de Ecuador, Rodrigo Borja Cevallos, falleció el jueves 18 de diciembre de 2025. Su despedida finalizó este sábado 20, con su cremación. Homenajes públicos recordaron su legado en la política y Academia nacional.

Trayectoria y legado de Rodrigo Borja Cevallos

Rodrigo Borja Cevallos construyó una trayectoria pública marcada por la Academia y la participación política. Nació en Quito el 19 de junio de 1935 y se formó en el Colegio Americano y en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo los títulos de Licenciado en Ciencias Sociales y Doctor en Jurisprudencia, con especialización en Ciencias Políticas.

Abogado y jurista, combinó la docencia y la investigación con la actividad legislativa. Fue diputado nacional en 1962, 1970 y 1979, y sostuvo una presencia constante en el debate público como intelectual y analista.

Alcanzó la Presidencia de la República entre 1988 y 1992, tras participar en cuatro contiendas electorales presidenciales: 1978, 1984, 1988 y 1998. Desde el Ejecutivo, Borja consolidó su perfil socialdemócrata. Su gestión dejó una huella en la transición hacia la modernidad.

El legado de Borja trascendió la política activa. Integró la Academia Ecuatoriana de la Lengua y colaboró como articulista en EL COMERCIO. Recibió doctorados honoris causa de instituciones como La Sorbona de París, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Andrés y la Universidad de Carolina del Norte en Asheville.

Entre sus obras, la Enciclopedia de la Política se consolidó como un referente académico en la región. Falleció este jueves 18 de diciembre de 2025 en Quito, a los 90 años, dejando una importante huella en la vida intelectual y democrática del Ecuador.

Velorio y homenajes

Ecuador despidió este viernes 19 y sábado 20 de diciembre a Rodrigo Borja Cevallos en un funeral de Estado celebrado en Quito, en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Itchimbía.

A este lugar se trasladaron familiares, amigos, dirigentes políticos y ciudadanos, para darle el último adiós. Al funeral también asistió la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, junto con representantes del ámbito político y social.

La bandera de Ecuador, junto a fotografías en distintos momentos de su vida, acompañaron el cuerpo de Rodrigo Borja.

Instituciones y políticos realizaron homenajes al legado de Borja: Daniel Noboa, presidente de Ecuador, decretó tres días de luto nacional; Pabel Muñoz, alcalde de Quito, declaró el duelo institucional en la capital por este mismo tiempo.

Rodrigo Borja fue cremado en Quito

Luego de la despedida en el Itchimbía, los familiares del expresidente confirmaron que sus restos fueron cremados en una ceremonia privada, sin misa. Con este acto se cerraron los homenajes oficiales a una de las figuras políticas más importantes de los últimos años.