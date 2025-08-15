El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó a Roberto Luque como nuevo ministro encargado de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Daniel Noboa designó a Roberto Luque en el Miduvi

El mandatario Daniel Noboa difundió el decreto 104 este viernes 15 de agosto de 2025. En el oficio, designó a Roberto Luque como nuevo ministro encargado de Vivienda.

El también Ministro de Transporte y Obras Públicas remplaza en el cargo a Iván Giler Intriago. Este funcionario lideró la Institución por 14 días, desde el 30 de julio de 2025. Fue remplazo del actual Gobernador de Guayas, Humberto Plaza Arguello.

Luque liderará el Ministerio de Vivienda, mientras se tramita su fusión

En el documento suscrito desde Guayaquil, Noboa agradeció por los servicios prestados a Giler Intriago.

Por otra parte, Luque fue designado como Ministro de Transporte el 23 de noviembre de 2023, es decir, acompaña a Noboa desde el inicio de su Gobierno.

Luego, fue ratificado en el cargo el 27 de mayo de 2025.

Ahora asumirá el Ministerio de Desarrollo y Vivienda (Miduvi) como encargado, entidad que se encuentra próxima a desaparecer.

Miduvi se fusionará con el Ministerio de Transporte

La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, anunció el jueves 24 de julio que las carteras de Estado de Ecuador se reducirán en un 41%, pasando de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías.

Entre estas instituciones se encuentra el Ministerio de Vivienda, que se fusionó con el Ministerio de Transporte.

Además, se desvincularon a 5 000 funcionarios públicos.

Perfil de Roberto Luque

Roberto Luque cuenta con un doctorado en Ingeniería Civil y una Maestría en Ciencias, con especialización en Ingeniería Geotécnica, por la Universidad de California – Berkeley. Además, es Ingeniero Civil por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

En el sector público, Roberto Luque fue asesor técnico del Municipio de Guayaquil y la Autoridad de Tránsito Municipal en el proyecto de transporte masivo Aerovía, fue parte de la Comisión Técnica Local (CTL) y Secretario Técnico de Proyecto (STP) para el proyecto de normativa sísmica de Guayaquil.

En lo privado, fundó la empresa GeoSísmica, que provee servicios de consultoría y asesoría en ingeniería

geotécnica, sísmica y estudios de suelo.

Fue gerente técnico de la consultora NYLIC, empresa de consultoría de ingeniería civil en Ecuador.

Trabajó en proyectos internacionales de ingeniería geotérmica, entre ellos, en Nueva Zelanda.

