El movimiento político Revolución Ciudadana (RC) expulsó al asambleísta Carlos Vargas Quijano de la bancada este jueves 7 de agosto de 2025.

Esta es la sexta salida legislativa que suma el partido en más de dos meses.

El partido correísta, Revolución Ciudadana, difundió un comunicado sobre el tema este jueves.

En el mensaje se justicia la expulsión de Cargos Vargas Quijano tras la votación que realizó a favor de la reforma parcial a la Constitución para eliminar el financimiento a las organizaciones políticas.

Esta no es la primera vez que Vargas votaba en contra de la bancada.

“No hay espacio para falsos revolucionarios, Carlos Vargas hoy votó nuevamente junto a la derecha neoliberal y el oficialismo, traicionando la equidad y la democracia que defendemos”, indicó RC.

El movimiento lo calificó de traidador: “En la Revolución Ciudadana preferimos ser menos, pero íntegros. Su voto confirmó que hace tiempo abandonó nuestros principos , traicionando a sus votantes”.

Asambleísta Carlos Vargas se pronunció

Unos minutos después del comunicado de Revolución Ciudadana, Carlos Vargas se pronunció en sus redes sociales. El legislador aseguró que renunció a la bancada.

“He llegado a la conclusión que el movimiento ha dejado de reflejar los valores y principios que nos llevaron a unirnos”, comentó Vargas.

Sobre sus votaciones refirió: “Todas fueron realizadas con responsabilidad, sin embargo, he sido objeto de acusaciones por pensar diferente, por pensar en la seguridad del país”, señaló.

“Creo firmente en la diversidad de pensamiento y en el diálogo democrático, pero tambien en la necesidad de actuar en consecuencia con los propios valores“, finalizó en su comunicado.

Vargas se declaró como asambleísta independiente.

Carlos Vargas criticó a su partido, Revolución Ciudadana

Carlos Vargas Quijano se desempeñaba como asambleísta del correísmo desde el 14 de mayo de 2025, fecha en la que comenzó el nuevo periodo legislativo. Ganó su curul como representante del Distrito 4 de Guayas.

Sin embargo, su continuidad en Revolución Ciudadana se vio comprometida desde el domingo 13 de julio, tras una crítica que hizo al partido a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

Vargas calificó a las acciones de RC como una “cacería de brujas (corregido)”; esto, en referencia a la destitución del director del partido en Salitre, Marcos Canales.

“En una casería de brujas en el partido, el director provincial de Guayas, Camilo Samán, notificó la salida del director cantonal de Salitre, solo por estar a fin mío (corregido)”, dijo el asambleísta.

“Aquí solo me toca esperar mi expulsión del partido por pensar diferente“, advirtió el político.

En su mensaje adjuntó la carta enviada por la Dirección de RC de Guayas.

Asambleísta votó a favor de la Ley de Integridad Pública

Esta distancia entre el movimiento político y el legislador no es nueva, se hizo notoria días atrás.

El 24 de junio, Vargas votó a favor de la Ley de Integridad Pública, que no respaldaba su movimiento.

El asambleísta justificó su decisión declarando que “no buscaba irse en contra de RC”, sino que “estaba de acuerdo con que se endurezcan las penas para los adolescentes” que comentan delitos.

#LeyIntegridadPública

Sexto asambleístas que sale de Revolución Ciudadana

Tras la salida de Vargas, Revolución Ciudadana suma su sexta baja legislativa en más dos meses.

Anteriormente, estos legisladores renunciaron o fueron expulsados del partido:

Mónica Salazar;

Sergio Peña;

David Arias;

Santiago Díaz;

Jhajaira Urresta

Urresta fue la última en salir, en medio de una controversia con la excandidata presidencial, Luisa González.

La asambleísta aseguró que dejaba el partido tras ser víctima de agravios por parte de González. Acusó a la presidenta del movimiento de haberla atacado con mensajes que hacían referencia a la pérdida de uno de sus ojos en una protesta.

