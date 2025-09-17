El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió este miércoles 17 de septiembre de 2025 al estado de excepción en Ecuador y a las protestas que se registran en varias vías tras la eliminación del subsidio al diésel.

Estado de excepción prohíbe protestas

En una entrevista en Ecuavisa, el ministro Reimberg habló sobre los bloqueos que se registran en algunas carreteras de Ecuador por protestas de transportistas, ante ello señaló que hay al menos 10 personas detenidas.

Destacó que se ha priorizado el diálogo con cada sector. Esta mañana se registran tres cierres de carreteras, dos en Carchi y uno en Pichincha.

El Ministro comentó que en la protesta en Alóag del lunes 15 de septiembre, los transportistas lo que exigían era seguridad y que no hablaron sobre el costo del diésel. Agregó que pidieron al Gobierno puntos seguros de descanso y, al recibir la propuesta de implementación de estos sitios, levantaron el bloqueo en la vía.

En cuanto al accionar de la Policía en los cierres de carreteras, señaló que la disposición es el desbloqueo de las vías, previo a una conversación con los manifestantes. Si no se llega a acuerdos, la orden es que la Policía debe dispersar a la gente que bloquea la vía y restablecer la movilidad.

El estado de excepción decretado ayer por el presidente Daniel Noboa prohíbe las aglomeraciones que puedan paralizar servicios públicos pero permite manifestaciones pacíficas y faculta a las instituciones del orden a controlar esto.

En la entrevista, el Ministro también habló de la cooperación internacional, entre ellas la de Estados Unidos. Agregó que colaboran con logística, Inteligencia, investigación y más para el combate contra las mafias.

Además, John Reimberg habló sobre el aumento de crímenes en 2025 y dijo que esto responde a disputas entre bandas.

