El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lanzó críticas contra el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa durante la sesión extraordinaria del Legislativo, realizada el miércoles 20 de agosto de 2025.

Sus declaraciones se dieron en medio de un ambiente de tensión política regional.

Acusaciones del régimen de Nicolás Maduro contra Daniel Noboa

Rodríguez, dirigente del oficialismo chavista, señaló que las elecciones presidenciales en Ecuador estuvieron marcadas por la injerencia del narcotráfico y de la mafia albanesa. Según dijo, la institucionalidad ecuatoriana estaría “cooptada” por estos grupos. Frente a los diputados, cuestionó la falta de investigaciones internacionales sobre los comicios en los que Noboa resultó electo.

Jorge Rodríguez hablando de fraude en Ecuador.



Actas publicadas por el CNE:



🇪🇨 Ecuador: 99,81%

🇻🇪 Venezuela: 0%



La diferencia entre discurso y hechos.

pic.twitter.com/0XxaAuKGDZ — Giuseppe Gangi (@ggangix) August 20, 2025

“¿Por qué no investigan a Noboa, que se robó unas elecciones con la complicidad del narcotráfico? La República del Ecuador está cooptada por el narcotráfico y la mafia albanesa”, expresó Rodríguez en el pleno de la Asamblea.

Llamado a una ofensiva parlamentaria

El presidente del Legislativo venezolano convocó a los diputados a emprender una “ofensiva diplomática parlamentaria” en foros y congresos internacionales. Según sostuvo, el objetivo es responder a lo que calificó como agresiones imperiales que, a su criterio, amenazan la paz y la soberanía de Venezuela.

Rodríguez aseguró que la estrategia buscará exponer en el exterior las denuncias contra gobiernos y actores que, desde su visión, mantienen una campaña sistemática contra el oficialismo venezolano.

Sanciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro

En paralelo, Estados Unidos endureció su postura frente a Caracas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro reiteró que el denominado “Cártel de los Soles”, presuntamente liderado por altos mandos militares de Venezuela, es considerado una organización terrorista internacional.

La administración estadounidense advirtió que cualquier relación con esta red puede acarrear sanciones secundarias.

A través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado insistió en que utilizará “todos los recursos” disponibles para frenar lo que considera un entramado criminal vinculado directamente al presidente Nicolás Maduro.