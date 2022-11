Reemplazos del Consejo de Participación Ciudadana hablan de retos

El destituido presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, presentó sus descargos del juicio político en el Pleno de la Asamblea el viernes 18. Foto: Asamblea Nacional

La llegada de los reemplazos de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo será clave para la definición de una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

De acuerdo con los resultados de los comicios del 2019, a quienes les corresponderá asumir como reemplazos son a Carlos Figueroa, Mónica Moreira, Karina Ponce y a Jaime Chugchilán. Este último figuró como el tercero de cuatro candidatos en representación de pueblos, nacionalidades y ecuatorianos en el exterior (ver perfiles).

“Es bastante difícil el momento que se viene”, manifestó Figueroa a EL COMERCIO. “Será bastante difícil actuar con las otras tres personas que tienen intereses creados, tanto de grupo como individuales”, acotó.

Tras la censura y destitución de los cuatro consejeros, la mayoría parlamentaria liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) solo dejó a salvo a tres de los siete miembros de este organismo: Sofía Almeida, Juan Xavier Dávalos y David Rosero.

Figueroa consideró que esos partidos lo que pretenden es “tomarse el Consejo de Participación para ponerlo al servicio de sus intereses políticos”, tras el juicio político al que tachó de ilegal.

“Yo no estoy de acuerdo ni que se hayan tumbado a la gente ilegalmente, sin el debido proceso, sin respetar la Ley, la Constitución”.

Figueroa aseguró que no dará paso a que el organismo dé marcha atrás en los concursos que, según Ulloa, quedaron blindados.

Ponce aseguró que “lo que al país le urge es continuar con los procesos. Habrá que corregir lo que esté incorrecto porque no vale continuar con procesos que luego lleguen viciados, nulos o que provoquen que la autoridad elegida carezca de legitimidad”.

Ella aseveró que no se prestará para ningún tipo de acuerdo que vaya en contra de la Ley. “Si un reglamento está por fuera de la ley o cualquier otra acción del Consejo busca favorecer alguna personalidad o tendencia, no es correcto, yo no respaldaré”, dijo a este Diario.

Recordó que las candidaturas de consejeros no son impulsadas por los partidos y negó vínculos. “No participé con una organización política ni fui promovida por ninguna organización política”.

Esta situación ocurre a solo tres meses de las elecciones en las que se renovará al Cpccs y en momentos en que se adelantan los concursos para designar al Contralor General y otras autoridades.

Para la toma de decisiones en el Cpccs se requieren de al menos cuatro votos. En la resolución, la Legislatura dispuso a su titular, Virgilio Saquicela (ind.), que “convoque de forma inmediata” a los nuevos funcionarios para posesionarlos. Hasta que eso no ocurra el ente no podrá sesionar.

El consejero Dávalos, a quien se lo vincula con el correísmo tuiteó: “La Asamblea hizo justicia y defendió la independencia que nunca debió perder el Cpccs. El Gobierno que se dedique a resolver los problemas del país en vez de tomarse las instituciones. Retomaremos el rumbo de la transparencia y designación de autoridades como manda la ley”.

Hubo pronunciamientos previos de Sofía Almeida, sobrina del asambleísta socialcritiano Luis Almeida; y de Rosero, de Unidad Popular, a favor de esta interpelación.

El Cpccs ya tuvo una renovación en 2019, tras la destitución de cuatro consejeros; y en 2020 otra por la destitución de Christian Cruz.

