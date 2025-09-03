El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está por aterrizar en Quito, Ecuador, para una visita oficial con el presidente Daniel Noboa. La figura central de la política exterior en el gobierno de Donald Trump desde enero de 2025 llega en un momento de tensiones internacionales con Venezuela. Pero, ¿quién es Marco Rubio y cuál ha sido su trayectoria hasta ocupar uno de los cargos más influyentes de Washington?

¿Quién es Marco Rubio?

Marco Antonio Rubio nació el 28 de mayo de 1971 en Miami, Florida. Sus padres emigraron desde Cuba en 1956, durante la dictadura de Fulgencio Batista. En Estados Unidos, su padre trabajó como camarero y su madre en hoteles, una historia que Rubio ha resaltado como parte de su vínculo con la comunidad latina.

Criado en el catolicismo, también tuvo un paso por el mormonismo antes de regresar a la Iglesia Católica. La fe se ha reflejado en su carrera política: lideró la legislación bipartita que reautorizó a la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional.

Trayectoria republicana de Marco Rubio

Rubio inició su vida política trabajando con Ileana Ros-Lethinen, la primera hispana electa al Congreso estadounidense. En 1999 fue elegido para la Cámara de Representantes de Florida y, entre 2003 y 2006, ejerció como líder de la mayoría.

En 2010 llegó al Senado por Florida, cargo que ocupó hasta 2025, cuando Trump lo nombró secretario de Estado. Durante su etapa legislativa visitó Ecuador en 2023, en el gobierno de Guillermo Lasso, donde mantuvo reuniones sobre cooperación en seguridad y migración.

De rival a aliado de Donald Trump

La relación entre Rubio y Trump no siempre fue cercana. En 2016 compitieron en las primarias republicanas, con fuertes cruces de declaraciones. Sin embargo, con el paso de los años, el vínculo se transformó hasta convertir a Rubio en uno de los hombres de confianza del presidente.

Además de la Secretaría de Estado, la Casa Blanca le confió la administración de organismos como la Usaid y los Archivos Nacionales tras una crisis interna en 2024.

.@StateDeptSPOX: .@SecRubio viajará a México y Ecuador para impulsar prioridades clave como el desmantelamiento de los carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal y promover la prosperidad económica. La acción sostenida en estos temas es crucial… https://t.co/8QAkKSYoin — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) August 28, 2025

Una nueva visita a Ecuador de Marco Rubio a Ecuador

Rubio ya había estado en Ecuador en febrero de 2023, cuando se reunió con empresarios y autoridades del entonces gobierno de Guillermo Lasso. En aquella ocasión, destacó a Ecuador como un aliado estratégico para Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y en la estabilidad regional.

Ahora, como jefe de la diplomacia estadounidense, retorna al país con una agenda oficial que marcará la relación bilateral en temas de seguridad, defensa y cooperación.

Rubio llegará a Quito este miércoles 3 de septiembre de 2025. Un día antes, el 2 de septiembre, la Cancillería fue la sede de una reunión preparatoria con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca. Según informó Carolina Jaramillo, vocera del presidente Daniel Noboa, el objetivo de ese encuentro fue revisar los principales aspectos relacionados con la seguridad del Estado.

La agenda oficial de Rubio comenzará el jueves 4 de septiembre a las 09:00 con una reunión en el Palacio de Carondelet junto al presidente Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Una hora después está prevista una rueda de prensa en la sede presidencial.