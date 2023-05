¿Qué es la muerte cruzada? Guillermo Lasso tiene listo el decreto

Guillermo Lasso tiene que presentarse hoy en la Asamblea para su interpelación. Foto: Presidencia de Ecuador.

Redacción Política (I)

La muerte cruzada ha tomado relevancia una vez que Juan Pablo Ortiz, el secretario Jurídico de la Presidencia, revelara que el Decreto para aplicarla está listo. Pero ¿qué es la muerte cruzada?¿Necesita el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a la Corte Constitucional para decretarla?

La muerte cruzada es una herramienta de la Constitución que permite al Presidente de la República del Ecuador disolver la Asamblea Nacional, llamar a elecciones generales y gobernar por decreto durante seis meses.

Este martes 16 de mayo, Guillermo Lasso tiene que asistir para defenderse en al interpelación, por el juicio político que le siguen los bloques del correísmo de Unión por la Esperanza (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC). Lasso podría aplicar la muerte cruzada y disolver la Asamblea.

¿Qué es la muerte cruzada?

La Constitución establece tres causales para que el Ejecutivo declare la Muerte Cruzada:

1. Si la Asamblea se arroga funciones que no le competan constitucionalmente.

2. Si de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

3. Por una grave crisis política y conmoción interna.

¿La muerte cruzada necesita un dictamen de la CC?

Sin embargo, solamente la primera requiere de un dictamen de la Corte Constitucional (CC) para que se viabilice.

Las otras dos solo requieren de un Decreto Ejecutivo que tiene como consecuencia la disolución de la Asamblea.

Ejecutivo dice que nada impide decretar la muerte cruzada

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, explicó el jueves pasado que nada le impide al Ejecutivo aplicar "la muerte cruzada" como una salida a la crisis política.

"No hay ninguna norma en la Constitución que prohíba que iniciado un proceso de juicio político no se pueda activar una prerrogativa o facultad que está en la Constitución para el Presidente. Si la toma o no, es una valoración de acto político del Gobierno, que solo le corresponde al Primer Mandatario", puntualizó.

Criterios en la Asamblea sobre la muerte cruzada

Alejandro Jaramillo, legisladora de la Izquierda Democrática (ID), reconoció que es un pedido de la gente que la Asamblea se disuelva y que también el presidente Lasso se vaya. "Hay que ver también de manera responsable lo que se puede venir a futuro, pero en ese momento es lo que pide el pueblo, que todos nos vayamos a la casa", reconoció.

Viviana Veloz, de la bancada correísta y proponente del juicio político contra el Presidente Lasso, aseguró que su grupo parlamentario "no le tiene miedo a la muerte cruzada" como una salida a la crisis del país.

El coordinador de Pachakutik, Mario Ruiz, consideró que esa no es una salida a la crisis política porque eso implicaría que Lasso pueda gobernar por decreto durante ocho meses y deshacerse de la oposición política en la Asamblea, lo que provocaría protestas en las calles.

"No estamos de acuerdo nosotros a ir a un escenario de esos, ¿para qué? Para que probablemente en seis u ocho meses quién venga a sentarse en el poder no seamos nosotros, sino un proyecto político que persiguió a los periodistas, insultó a las mujeres", aseguró.

Más noticias:

Visita nuestros portales: