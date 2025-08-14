El presidente Daniel Noboa explicó su propuesta para iniciar procesos de juicio político a los jueces de la Corte Constitucional (CC); esta es la cuarta pregunta en la solicitud de control previo constitucional de enmiendas vía referéndum que el mandatario envió este jueves 14 de agosto de 2025, a la CC.

A través de los anexos del documento enviado, el presidente Daniel Noboa detalló la propuesta para procesos de juicio político a los jueces de la Corte Constitucional.

Esta es una de las cuatro preguntas que Noboa plantea para que decida la ciudadanía: ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

En los anexos, el presidente describe las causales de enjuiciamiento político, aunque no especifica el número de votos necesarios en el Pleno de la Asamblea para censurar y destituir a los magistrados.

Causales para juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Daniel Noboa señala que, para los jueces de la Corte Constitucional, se entenderá por incumplimiento de funciones exclusivamente cuando ocurran estas tres situaciones:

Se incurra en violación flagrante y reiterada del cumplimiento de los deberes o atribuciones inherentes a su cargo previstos en la Constitución y la Ley.

previstos en la Constitución y la Ley. Se haya cometido delitos sancionados mediante sentencia ejecutoriada .

. Cuando se determine una arrogación manifiesta de funciones.

“No constituirá causal de juicio político la mera discrepancia basada en las decisiones jurisdiccionales que adopten los jueces de la Corte Constitucional”, aclara el Mandatario.

La ley desarrollará el alcance de las causales de forma clara y taxativa; además, establecerá un debido proceso con garantías reforzadas para estos casos, señala en el anexo.

Controles a los jueces de la Corte Constitucional

Además del juicio político, Noboa mantiene que los jueces de la Corte Constitucional estén sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas.

Así, los jueces de la CC responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Votos en el Pleno de la Asamblea para aprobar un juicio político contra los jueces de la Corte Constitucional

Daniel Noboa incluye a los jueces de la Corte Constitucional entre las autoridades que podrán ser sometidas a juicio político en la Asamblea a solicitud de la cuarta parte de sus miembros.

Aunque no especifica los votos necesarios para la destitución de los jueces de la CC, tampoco establece ningún cambio en los artículos de las autoridades que pueden ser censuradas con 101 votos o las que puede ser censuradas solo con 77 votos.

Además, mantiene que la destitución de los jueces de la Corte Constitucional podrá “también” ser decidida por las dos terceras partes de la misma CC.

Procedimiento para viabilizar el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

La propuesta de Daniel Noboa tiene que pasar el control constitucional de la Corte Constitucional.

La jueza Claudia Salgado Levy será la encargada de sustanciar el trámite del control previo constitucional del procedimiento del proyecto de enmiendas constitucionales.

Si esto sucede, iría a referéndum y la ciudadanía tendría que decidir si la aprueba o no, a través de la votación.

Si la ciudadanía aprueba la pregunta, la Asamblea Nacional, en el plazo de 90 días, desde la proclamación de los resultados del referéndum en el Registro Oficial, realizará las reformas legales respectivas para cumplir con esta reforma constitucional.

Contexto

El presidente Daniel Noboa envía las cuatro preguntas para control de la Corte Constitucional, luego de que este organismo suspendiera 25 artículos de tres leyes prepuestas por él.

Además, después de realizar una marcha hasta la CC, acusando a los nueve jueces de quitarles la paz a los ciudadanos.