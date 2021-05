Presidente Lenín Moreno dice que será perseguido en el futuro

Sara Ortiz (I)

El presidente Lenín Moreno agradeció la “maravillosa” gestión de sus ministros con quienes se reunió por última vez, en gabinete ampliado, este sábado 22 de mayo del 2021.

La cita tuvo lugar en el Salón de Banquetes del Palacio de Carondelet, en Quito.

“Independientemente de quien diga, hemos cambiado la historia”, les dijo a los 37 funcionarios que asistieron al gabinete.

Al final de su intervención pronosticó para él un futuro en el que será perseguido. “Es posible que me haya labrado un destino terrible, ni siquiera me importa. Porque seguramente a mí, de forma particular, me van a seguir persiguiendo. No importa. A lo mejor esa es la naturaleza humana”.

Jorge Wated, secretario general del Gabinete y uno de los pocos funcionarios que se mantuvo los cuatro años del gobierno, también citó a la historia. Dijo que esta sabrá reconocer “el temple” y “la convicción democrática” del Presidente. Agregó que el país que recibió iba, a través del Socialismo del Siglo 21, “a que sus ciudadanos sean oprimidos”. Pero dijo que Moreno cambió el rumbo hacia la “defensa de la democracia y la libertad”.

Los ministros Mauricio Pozo, René Ortiz y Oswaldo Jarrín agradecieron a Moreno por la oportunidad de trabajar “para el beneficio de la gente” y dijeron sentirse “honrados” de haber conocido el compromiso de Moreno con el bien común, por encima de lo popular.

En su intervención sobre la gestión económica, Pozo reconoció que hubo políticas que exigieron un costo político alto, pero que se ejecutaron “porque eso era lo que se debía hacer”.

Durante las tres horas que duró el gabinete, la mayoría de los funcionarios eligió no usar la mascarilla. Antes de su ingreso a la Presidencia se realizaron pruebas de antígenos para detección de covid-19. Aprovecharon que los resultados salieron negativos para estrecharse las manos, abrazarse, fotografiarse en grupo y decirse adiós.