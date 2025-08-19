La viuda del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, volvió a cuestionar el manejo judicial de la investigación por su asesinato. Patricia Ochoa informó este martes 19 de agosto que la Fiscalía habría decidido archivar la indagación por ejecución extrajudicial, bajo el argumento de que no existen nuevas pruebas que permitan continuar el proceso.

El caso de Gabela, ocurrido en diciembre de 2010, ha estado rodeado de dudas por más de una década. Aunque la justicia ordinaria lo tipificó como un delito común y sentenció a cinco personas, informes legislativos y peritajes posteriores lo vincularon a posibles irregularidades estatales.

Un proceso con antecedentes de irregularidades en el caso Gabela

En 2019 y 2020, la Fiscalía trasladó el caso a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, para ser tratado bajo la figura de desaparición forzada de personas, tipificada en el artículo 16 del Código Orgánico Integral Penal como un delito imprescriptible. La medida respondía a la sospecha de que el crimen tenía motivaciones más allá de la delincuencia común.

El asesinato se produjo dos años después de que Gabela denunciara fallas e irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv a la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por más de 42 millones de dólares, durante el gobierno de Rafael Correa y con Javier Ponce como ministro de Defensa. Cuatro de esas aeronaves se accidentaron y las tres restantes quedaron inhabilitadas.

En 2018, una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional concluyó que el crimen debía considerarse un “crimen de Estado” y recomendó a la UAFE investigar los patrimonios y movimientos financieros de alrededor de 50 funcionarios y exfuncionarios, incluido el expresidente Correa y exgenerales de las Fuerzas Armadas.

La denuncia pública de Patricia Ochoa

A través de sus redes sociales, Ochoa reveló que la Fiscalía archivó la investigación hasta que surjan nuevas evidencias. Junto a su mensaje compartió fotografías de un documento denominado “Plan de trabajo para la vigilancia de actividades del general Jorge Gabela”, fechado en 2009.

La viuda relató también detalles sobre allanamientos en instalaciones de la FAE, en los que —según su testimonio— se encontraron cámaras, grabadoras y teléfonos que no fueron retenidos porque la orden de la Fiscalía solo contemplaba la incautación de discos duros de ciertos computadores. Además, cuestionó versiones de fiscales y policías sobre testigos, pagos y detenciones en el proceso judicial inicial.

“Se archiva la investigación por ejecución extrajudicial al General Jorge Gabela Bueno hasta que no aparezcan nuevas evidencias”, escribió Ochoa, recordando que el material hallado y testimonios vinculados al caso no fueron considerados suficientes por la Fiscalía.

Intervención de instancias nacionales e internacionales

El caso Gabela también llegó a la Corte Constitucional, que en su momento reconoció la violación al derecho a la verdad de los familiares y ordenó repetir un peritaje. El experto argentino Roberto Meza descartó que el crimen fuera un hecho común.

En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado ecuatoriano información sobre el proceso, ante la posibilidad de una violación a los derechos humanos de la víctima y su familia.