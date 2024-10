La legisladora del correísmo Paola Cabezas afirmó antes del juicio político contra la ministra del Interior que: “si no se censura y destituye a la señora Palencia sería sencillamente decirle al país que nosotros no cumplimos (…). Yo prefiero irme a mi casa, me voy a la casa“.

Sin embargo, tras la decisión de no destituir a Palencia, Cabezas se pronunció sobre su futuro en la Asamblea Nacional.

¿Qué dijo Paola Cabezas luego de juicio político?

Paola Cabezas, asambleísta ecuatoriana, se pronunció en su cuenta de X sobre los llamados a su salida de la Asamblea.

Afirmó que no se debe “a la horda de trolls” que buscan su salida de la política, sino a millones de ciudadanos y ciudadanas. Cabezas manifestó su disposición a someterse a la voluntad popular en las próximas elecciones.

Yo no me debo a la horda de trolls que quieren verme fuera de la política. Me debo a millones de ciudadanos y ciudadanas. ¿Quieren sacarme de la lid política? Hagan el trámite respectivo o ganen en las urnas. Yo no caeré en el juego de quienes sacan de contexto mis declaraciones.… pic.twitter.com/W4a1EzAvGJ — Paola Cabezas Castillo (@PaolaCabezasC) October 24, 2024

La legisladora invitó a sus detractores a seguir los procesos legales correspondientes si desean sacarla de la política. Añadió que no caerá en el juego de quienes tergiversan sus declaraciones y que acatará la decisión democrática del pueblo, sin más comentarios al respecto.

Contexto del juicio político a Mónica Palencia

La ministra del Interior, Mónica Palencia, enfrentó un juicio político el 23 de octubre a partir de las 08:40 en la Asamblea Nacional. Para censurar a la ministra del Interior se necesitaban 92 votos, sin embargo, no se consiguió ese número.

Cerca de las 17:00 se cerró el debate y se inició la votación sobre la moción para censurar a la ministra del Interior Mónica Palencia. En la votación de 133 asambleístas presentes, con 77 votos a favor, 40 en contra y 16 abstenciones no se censuró a la ministra Mónica Palencia.