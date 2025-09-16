Pachakutik resolvió la expulsión de seis de sus nueve asambleístas este martes 16 de septiembre de 2025, según informó la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

Más noticias:

Las razones de la expulsión de los seis asambleístas de Pachakutik

El Tribunal de Ética y Disciplina del Movimiento Político Pachakutik expulsó de sus filas a seis de sus legisladores este martes.

Le puede interesar: Asamblea logró los votos para designar a Carmen Tiupul como segunda vicepresidenta, en la reinstalación

Los expulsados son:

Carmen Tiupul, legisladora por Chimborazo y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional.

legisladora por Chimborazo y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Cecilia Baltazar, de Tungurahua.

de Tungurahua. Manuel Choro , de Cañar.

, de Cañar. Edmundo Cerda, de Napo.

de Napo. Luis Nango, de Pastaza.

de Pastaza. Fernando Nantipia, de Morona Santiago.

El pronunciamiento de la Conaie

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuyo brazo político es Pachakutik, señaló que estos asambleístas traicionaron “los principios del movimiento”.

Además, se alinearon a las políticas del presidente Daniel Noboa.

Más noticias: Conaie y Pachakutik definieron su postura para la segunda vuelta

“La lucha indígena no se negocia ni se vende”, señaló la Conaie.

La expulsión se dio una vez que finalizó “el debido proceso en todas las etapas de los procesos de investigación y control disciplinario”, según la dirigencia.



⭕ #ATENCIÓN | En cumplimiento de las resoluciones del XVIII Congreso de la CONAIE, @PKnacional18 expulsa a 6 asambleístas por traicionar los principios del movimiento y alinearse con #DanielNoboa.

La lucha indígena no se negocia ni se vende.#Unidad #Pachakutik pic.twitter.com/Vvuu2dq0pe — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 17, 2025

Información extra: Pachakutik

Te recomendamos