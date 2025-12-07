Pabel Muñoz no invitó a mesa directiva de Sesión Solemne de Quito a vicepresidenta María José Pinto

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La Sesión Solemne en honor a los 491 años de la fundación de Quito se realizó ayer, sábado 6 de diciembre de 2025, en el Teatro Sucre. La vicepresidenta de la República, María José Pinto, asistió al evento.

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María José Pinto asistió a la Sesión Solemne de Quito

La Vicepresidenta de Ecuador asistió a la Sesión Solemne en representación del Gobierno, pues el presidente Daniel Noboa cumple una gira internacional en Emiratos Árabes Unidos. A su llegada, saludó con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Sin embargo, la presidenta fue ubicada en la primera fila del auditorio y no en la mesa de las autoridades, como dicta el protocolo.

En medio de la Sesión, cuando el Municipio otorgaba la condecoración post mórtem a algunos personajes destacados, María José Pinto abandonó el auditorio. Esto ocurrió incluso antes del discurso del Alcalde de Quito, en el que no se la nombró pero sí habló cuestionó el apoyo estatal.

En días pasados, el alcalde Muñoz informó la decisión de suspender la Serenata Quiteña que ofrece el Municipio todos los años al Presidente de la República.

Tensión entre el Gobierno y el Municipio

Días atrás, en el inicio de las Fiestas de Quito, el alcalde explicó que el proceso de contratación quedó detenido en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y que, a pocos días del evento, ya no existía tiempo para subsanar la observación.

Insistió en que la suspensión no respondía a motivos políticos, sino a que “ya no se alcanzan los procesos contractuales”. Sin embargo, cuestionó públicamente la falta de avances en obras ofrecidas por el Gobierno para la capital.

“Si no saludan a Quito y no hacen ninguna obra para Quito, no tenemos por qué ser recíprocos”, dijo Muñoz en un video difundido el 24 de noviembre.

En respuesta, el Gobierno organizó su propia Serenata Quiteña.

🤬.#FiestasDeQuito// MUNICIPIO DE QUITO NO COLOCÓ A LA VICEPRESIDENTA EN MESA DE HONOR



🤦‍♀️ A pesar que al ingreso a la sesión solemne por la Fundación de San Francisco de Quito, que celebra sus 491 años, la vicepresidenta de la República, María José Pinto, @mjpintoec, realizó una… pic.twitter.com/KkJXcfYdtZ — Tiempo Real (@TiempoRealEC) December 7, 2025

Pabel habló en su discurso de la falta de apoyo estatal

El alcalde señaló que este año estuvo marcado por “burdos ataques contra la ciudad y sus autoridades” y que Quito ha debido administrar su territorio “en medio de adversidades, desatenciones y golpes directos”.

Entre los ejemplos mencionó la falta de entregas presupuestarias a tiempo y retrasos en procesos clave. “Al día de hoy, nuestras cuentas registran cerca de 300 millones de dólares en bonos, y ello frena nuestra capacidad de inversión”, afirmó.

También cuestionó la ausencia de autorización para avanzar en temas de seguridad, movilidad y obras públicas. “Van casi dos años sin autorizarnos la adquisición de armas no letales para fortalecer la Policía Metropolitana”, dijo.

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