El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció este lunes 15 de septiembre de 2025 sobre la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, medida que incrementa el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares.

Muñoz responsabilizó al Ejecutivo de la tensión generada en torno a las tarifas del transporte público. “El único responsable de que hoy se hable de posibles incrementos de tarifas en el transporte público es el Gobierno Nacional”, afirmó.

Condicionamientos del FMI, según Pabel Muñoz

Según Muñoz esta disposición responde a un compromiso asumido en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La eliminación del subsidio al diésel es una condición que consta en el acuerdo con el FMI. La historia ha demostrado que toda receta impuesta fracasa. La profunda crisis económica del Ecuador necesita ideas nuevas que no afecten a los hogares ya empobrecidos”, expresó.

Muñoz diferenció entre subsidios de carácter social y aquellos que alimentan la economía criminal. “Los subsidios que deben eliminarse son los que benefician a economías ilegales y criminales”, señaló.

El transporte como política social

El alcalde defendió la importancia del transporte público como un eje de bienestar ciudadano. “El transporte público es hoy, no solo una política de movilidad, es una política social”, dijo. Además, advirtió sobre el peso de los gastos básicos en las familias.

“Los gastos en transporte y alimentación representan hasta el 65% de las economías familiares. Por lo tanto, subsidiar diésel para transporte de pasajeros y alimentos debe ser una política nacional”, agregó.

Alternativas para las ciudades

Muñoz destacó que Quito avanza hacia la electromovilidad con proyectos como el Metro y los nuevos trolebuses.

“Ciudades como Quito caminan, a pesar de los obstáculos y la falta de respuestas, a la electromovilidad; ejemplos de ello son el Metro y los nuevos trolebuses: ahorran recursos, no usan combustibles fósiles y benefician al ambiente”, sostuvo.

Finalmente, planteó que la discusión sobre tarifas solo debe abrirse en función de mejoras concretas en la calidad del servicio. “Las ciudades solo deberían discutir incremento de tarifa por cambios reales en la calidad del servicio y electromovilidad”, concluyó.

Información extra: Pabel Muñoz

