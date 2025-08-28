La Policía impidió el ingreso de Óscar Ayerve al edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), este jueves 28 de agosto de 2025. Un día antes, Ayerve buscaba ejercer como consejero alterno, ante la falta de Gonzalo Albán.

El segundo intento de Óscar Ayerve por ingresar al Cpccs

La mañana de este jueves, la Policía impidió el acceso de Óscar Ayerve al edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Ayerve buscaba ejercer como consejero suplente en la sesión extraordinaria del miércoles 27 de agosto, en reemplazo de Gonzalo Albán, quien pidió unos días de licencia para su defensa en el juicio político, planteado por ADN.

Sin embargo, no puedo hacerlo porque el Ministerio del Trabajo registró un impedimento para ejercer cargo público y no pudo principalizarse.

La Corporación Financiera Nacional (CFN) notificó del impedimento del vocal suplente.

Segundo intento

Este es el segundo intento de Óscar Ayerve por ingresar como consejero al Cpccs, luego de la salida de los consejeros de la Liga Azul, afines al correísmo.

La Asamblea designó a David Rosero, mientras Ayerve acudió a los tribunales e incluso a la Corte Constitucional para avalar su designación.

Roser tuvo el respaldo de la Procuraduría, a través de un pronunciamiento.

Declaraciones de Óscar Ayerve

Fuera del Cpccs, este viernes, Ayerve señaló que pretenden atropellar la Constitución, la ley y los derechos.

Esto, porque le impiden el ejercicio como consejero alterno.

Acusó a Fausto Jarrín de “comandar el operativo para que él no esté en el Cpccs, como principal”.

El Cppcs sesionó este jueves y convocó a Roberto Gilbert, el siguiente consejero suplente.

