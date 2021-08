Olga Cavallucci: ‘Lo que conviene es buscar una zona de posible acuerdo’

Jorge R. Imbaquingo

Olga Cavallucci es italiana y vive en el Ecuador desde hace 22 años. Politóloga de Universidad La Sapienza, Roma, Italia. Tiene un PhD y un masterado en Relaciones Internacionales, Negociación y Manejo de Conflicto. Es especialista en Comunicación Política y Gestión de Gobierno por la USFQ. Imparte cursos en Universidad Ca Foscari de Venecia, la PUCE y UCJC de Madrid.

Se viene un diálogo Gobierno-sector indígena, pero ¿cómo no ir condicionados si el anterior Ejecutivo agotó ese recurso?

Arranquemos por lo que nos remite a octubre del 2019. En una negociación, los antecedentes son importantes, más allá del resultado, porque dejan lecciones y, más bien, son un puntal para establecer una exitosa estrategia. Entonces, más allá de los errores cometidos en esa ocasión, en el 2021 tenemos enseñanzas. Creo que una evidente lección aprendida es que el conflicto no le conviene a nadie, a ninguna de las partes, nunca.

Entonces, ¿qué se debe buscar en la mesa?

Buscar una zona de posible acuerdo. A esa se la busca preguntándose cómo se preparará la negociación, quiénes son los actores, qué intereses tienen, qué temas son prioritarios en sus agendas. Ojo, no hablamos de absolutos, porque lo que a mí me puede importar, a ti te importaría cero. Identificar esa zona no quiere decir doblegar al otro, porque eso tiene muy escasas posibilidades de un buen resultado. Esto solo lleva a un ‘impasse’ o a una escalada de conflicto, que es lo que justamente tenemos que evitar ahora y, con base en esto, recién se puede hacer una estrategia.

¿No debe ganar alguien?

Negociar implica encontrar soluciones que dejen relativamente satisfechas a las partes, con la palabra relativamente como su parte central. Si vamos a negociaciones absolutas, estamos en una suma cero: yo gano, pero eso implica que tú pierdes. Si al otro lo dejo en cero, mi resultado no será sostenible en el tiempo, porque lo dejo insatisfecho, picado, con una agenda irresuelta. Entonces no conviene a nadie, lo que conviene es buscar una zona de posible acuerdo y ver qué cosas son eventualmente negociables. Hay que pasar de una negociación posicional a una basada en intereses.

El Presidente habla con los transportistas, los productores, los mineros. ¿Se negocia en varios frentes o es mejor un gran diálogo?

No se puede entrar a una mesa negociadora si no te has preparado. Lo que está haciendo el Presidente es justamente lo que tiene que hacer: sentarse en ‘premesas’ de negociación, escuchar a todos los actores y empezar a diagramar este mapa de actores, intereses, necesidades, preocupaciones, prioridades, etc. que es lo que no hubo en la negociación tras los hechos de octubre del 2019. Entonces son dos distintos momentos en donde el primero es la etapa de la preparación, que es la fundamental, porque es la que precisamente define el porcentaje de éxito o de fracaso que vas a tener el rato que negocias. La conversación negociadora es el segundo momento, en donde la suerte está ya echada. La parte sustancial es qué tan bien te preparas. Es como en el ajedrez, más que las fichas importan los movimientos.

¿Importa tener un mediador externo?

Es una herramienta a la que eventualmente se puede recurrir, pero no es un punto clave. Hubo un mediador en la negociación de octubre y tampoco se pudo evitar lo que pasó, ¿verdad? Siempre un mediador es bueno en la medida de que es un facilitador. Debe ser neutral y cuya tarea principal es reanudar una conversación entre las partes, cuando esta no fluye.

Si en nuestra cultura política nadie pierde, ¿cuál es el factor clave para que alguien ceda primero?

En negociación no se cede. Como dice un experto español en negociación, Alejandro Hernández: ‘al negociar no se cede, se concede’. Es decir, te doy algo, pero condicionado a que tú me des algo a cambio. Ceder es suma cero, nadie gana. Conceder es crear ese equilibrio, para salir con mis necesidades relativamente satisfechas y las del otro también. La negociación, en este sentido, es aideológica, es decir, no entra en el mérito de quién tiene la razón. Hay que dejar de lado la argumentación, porque es poco productiva y escala el conflicto, que es lo que tenemos que evitar. Hay que pasar de la argumentación a la negociación, enfocada a encontrar esta zona de posible acuerdo. Esta es la única forma en la que el resultado sea sostenible en el tiempo y así atajar conflictos sociales. Solo así se puede trabajar en el concepto de la democracia, ahí se le da un verdadero contenido.

¿Ecuador, el Gobierno y los movimientos sociales están en capacidad de una negociación de este tipo?

La sociedad ecuatoriana tiene muchísimas cosas buenas que están saliendo a flote. Yo soy extranjera, pero vivo 22 años acá, estoy en la feliz situación de conocer muy bien al Ecuador en sus cosas buenas en sus cosas menos buenas. No me preocuparía tanto por la idiosincrasia; lo que sí, hay que estar abiertos a entrar en lógicas en donde hay que prepararse más e improvisar menos. Estamos en una ventana de oportunidad sensacional. Soy optimista y creo en la bondad del ser humano, y creo en el potencial de cambio, pero hay que buscarlo.