La diferencia mínima entre el presidente Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, por sobre su rival para la segunda vuelta, Luisa González, de Revolución Ciudadana, obliga al primero replantear su estrategia de campaña. Noboa pasó del silencio postelectoral, pues no dijo una palabra cuando se conocieron los resultados de estas elecciones presidenciales 2025.

El silencio poselectoral de Daniel Noboa

Antes de que comenzara la rueda de prensa de un minuto y 40 segundos de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para confirmar que habrá una segunda vuelta, Daniel Noboa dejó la sede de su campaña. Acompañado por varios de sus ministros, partió hacia el Palacio de Carondelet.

No hubo una sola declaración, mensaje público, ni siquiera un tuit en su cuenta de X. En cambio, Luisa González estuvo hasta el último con sus simpatizantes, en donde celebró el resultado electoral. Solamente los separa el 0,48% de los votos, contabilizado el 91,11%, según la página web del Consejo Nacional Electoral.

Recién a las 08:31 de este 10 de febrero, el Presidente envió un comunicado en su cuenta de X. En este, agradeció el apoyo de sus simpatizantes y destacó el triunfo para la Asamblea Nacional. “Ganamos y dimos el paso más importante de todos: consolidar una Asamblea distinta, convirtiéndonos en la primera fuerza”.

Esto obliga a estrategias políticas y comunicacionales para lograr los votos necesarios para convertirse en Presidente de la República para el período 2025-2029.

Las estrategias de Daniel Noboa para sumar votos

“Podríamos estar viendo a un Gobierno que está alcanzando su techo en la Sierra, lo que sería peligroso si no está creciendo en la Costa de cara a la segunda vuelta. El Gobierno tiene que replantearse seriamente su estrategia y hay que pensar también con mucho cuidado”, dijo el analista César Febres Cordero al canal de televisión Ecuavisa.

Añadió que es complejo pensar en el endoso de los votos de los 12 candidatos que, sumados todos, apenas bordean el 3% del total de votos válidos.

En cambio, la experta en comunicación, Michelle Villavicencio, dijo en la cadena Ecuadoradio, que a Noboa le falta un acercamiento mayor a la gente. “Debe estrechar más manos”, dijo en alusión a la campaña fundamentalmente digital del Presidente.

Otro analista, Pedro Donoso Müller, recuerda que Noboa se presentó como el candidato del anticorreísmo. En las elecciones del 2023, se presentó como alguien alejado de esas disputas. Y en ese sentido, habría que prestar atención en estos días al comportamiento de la Asamblea Nacional, que va a estar en funciones hasta el 14 de mayo. “Tiene una composición que no es profundamente bipartidista y hay que preguntar a quién va a facilitar la gobernabilidad”, sostuvo en Ecuavisa.

Medardo Oleas, ex funcionario del otrora Tribunal Supremo Electoral, dijo en Ecuadoradio que Noboa debe abrir el Gabinete y no creer que el Gobierno es suyo y que debe gobernar en forma más prudente, “y no para solucionar sus conflictos personales“.