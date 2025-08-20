El presidente Daniel Noboa cumplirá por segundo día seguido su agenda internacional en Argentina. Presidencia dio a conocer los eventos protocolarios en los que participará el mandatario este jueves 21 de agosto de 2025.
Visita de Noboa a Argentina
Daniel Noboa abrió este miércoles 20 de agosto de 2025 su agenda oficial en Argentina. La visita es parte de su agenda internacional por tres países de Sudamérica; antes llegó a Brasil y Uruguay.
Este miércoles, el mandatario mantuvo una reunión con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
Durante la jornada con los empresarios presentó la oferta exportable del país y los beneficios que brinda Ecuador para atraer inversión extranjera.
Daniel Noboa se reunirá con Javier Milei este jueves
Para su segundo día en suelo argentino, Noboa prevé reunirse con su homólogo Javier Milei, entre otras actividades.
Esta será la agenda que cumplirá el Presidente este 21 agosto:
- 11:00: Entrevista con Diario El Clarín
- 16:00: Saludo protocolar con Javier Milei, presidente de Argentina
- 16:30: Reunión con Milei y comitiva argentina
- 18:30-18:45: Reconocimiento como Huésped de Honor de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la ciudad
Agenda de Daniel Noboa en Brasil y Uruguay
Según Presidencia, el propósito de su visita a Brasil, Uruguay y Argentina es “fortalecer las relaciones bilaterales en temas de seguridad, comercio y cooperación bilateral”.
La gira sudamericana comenzó el 18 de agosto. Ese día se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y autoridades legislativas.
Al otro día, el 19 de agosto, el mandatario viajó a Uruguay, en donde mantuvo un encuentro con el presidente Yamandú Orsi.
En este encuentro también participaron autoridades parlamentarias y representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
Finalmente, fue invitado a un evento con 100 empresarios, inversionistas y exportadores de la región.
Próximo viaje a Japón
Tras su visita a Argentina, Noboa viajará a Japón, del 24 al 30 de agosto.
En el país asiático se reunirá con el primer ministro Ishiba Shigeru y se prevé que participe como testigo de honor en la firma de un Memorando de Entendimiento entre Jetro y Pro Ecuador, organismos oficiales de comercio.
