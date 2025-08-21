El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió con su homólogo de Argentina, Javier Milei, la tarde de este jueves 21 de agosto de 2025, en Buenos Aires.

Más noticias

Daniel Noboa y Javier Milei se reunieron este jueves

Milei recibió al mandatario ecuatoriano en la Casa Rosada en un evento protocolar. Tras el saludo y foto oficial, ambos presidentes sostuvieron un encuentro privado.

Tras la reunión, Presidencia informó que Noboa y Milei junto a sus equipos de trabajo, dialogaron de varios temas de interés binacional.

La reunión se centró en: seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado transnacional, comercio, manejo adecuado de las finanzas públicas y apertura comercial.

Ecuador y Argentina fortalecen lazos y cooperación conjunta. 🇪🇨🤝🇦🇷



El presidente @DanielNoboaOk mantuvo un encuentro con su homólogo argentino, @JMilei. Junto a sus equipos de trabajo, lideraron una reunión donde dialogaron sobre cooperación en seguridad ciudadana, lucha contra… pic.twitter.com/9xdNoqF9R2 — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 21, 2025

También se definieron mejoras en las conexiones aéreas, intercambios comerciales e inversiones y combate a estructuras económicas.

Según la Cancillería de Ecuador, el encuentro “abre caminos para avanzar en estos temas“.

Ministros y la Embajadora de Ecuador en Argentina participaron en el encuentro

En la reunión participaron Diana Salazar, embajadora de Ecuador en Argentina, Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, John Reimberg, ministro del Interior y José Neira, secretario general de Integridad Pública.

Justamente, el Ministro el Interior detalló que se logró la firma el Memorando de Entendimiento junto con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional.

El acuerdo permitirá la cooperación y coordinación en el desarrollo de actividades para el combate al crimen organizado y sus estructuras económicas, indicó Reimberg.

“Criminales: no hay lugar donde se pueden esconder porque los buscaremos y los encontraremos”, escribió el ministro en sus redes sociales.

Visita de Daniel Noboa a Brasil, Uruguay y Argentina

Luego de la reunión con Milei, Daniel Noboa se encontró con Jorge Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires. Las autoridades lo reconocieron como Huésped de Honor.

Desde su llegada a Argentina este miércoles, el Presidente de Ecuador sostuvo encuentros con empresarios y entrevistas con medios locales.

La gira por Sudamérica comenzó el 18 de agosto; visitó previamente Brasil y Uruguay, donde aprovechó para reunirse con los mandatarios Luiz Lula da Silva y Yamandú Orsi.

Según Presidencia, el propósito de su visita a estos países es “fortalecer las relaciones bilaterales en temas de seguridad, comercio y cooperación bilateral”.

Noboa viajará a Japón, del 24 al 30 de agosto. En el país asiático se reunirá con el primer ministro Ishiba Sh

Te recomendamos