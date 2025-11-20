Municipio de Guayaquil denuncia suspensión de 16 procesos sin justificación del Sercop

La Municipalidad de Guayaquil alertó este jueves 20 de noviembre que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) volvió a suspender 16 procesos municipales, pese a que cada uno cuenta con justificaciones técnicas, oficios de respuesta, resoluciones de inicio y otros documentos habilitantes. La institución municipal señala que el organismo nacional detuvo todos los trámites de forma simultánea y sin una motivación técnica suficiente.

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El Municipio explica que algunos de estos procesos siguen paralizados incluso después de más de 50 días desde la última respuesta técnica enviada. Esta situación, afirma, marca un patrón de bloqueo administrativo que interfiere con el funcionamiento normal de la institución y genera retrasos que afectan a toda la ciudad.

Suspensiones sin justificación técnica

La Municipalidad advierte que estas medidas no solo frenan trámites internos. También afectan el derecho ciudadano a recibir información pública veraz, oportuna y completa sobre obras, programas, servicios, alertas y actividades municipales. La institución recuerda que la comunicación pública forma parte de las obligaciones del Estado hacia su población. Por eso recalca que, cuando el Sercop paraliza sin justificación los procesos destinados a difundir información, interrumpe el derecho de más de tres millones de habitantes a mantenerse informados.

Según el Municipio, esta paralización impide que la ciudadanía conozca avances, cronogramas, servicios disponibles, acciones de seguridad, programas sociales y toda la información que forma parte del deber de transparencia institucional. Entre los trámites detenidos constan contrataciones para difundir contenidos en radios y televisoras nacionales como Antena 3, Universal, Galaxia, Romance, Fabu, Canela, Cristal, Diblú, La Tuya, Morena, Punto Rojo, La Otra, Unión Radio y otros medios. La suspensión simultánea de estos servicios, recalca la Municipalidad, revela una intervención sin criterios técnicos y con consecuencias directas sobre la comunicación pública de Guayaquil.

Impacto para proveedores y exigencias al Sercop

La institución también dirige un mensaje a proveedores, radios, televisoras y otros medios que mantienen contratos o procesos en curso. Les indica que esta situación no surge de errores municipales ni de retrasos internos. Subraya que las paralizaciones responden exclusivamente a decisiones del Gobierno Central a través del Sercop. Reconoce la preocupación e impacto operativo que enfrentan los proveedores y reitera que el Municipio cumplió todos los requisitos y plazos establecidos. Sin embargo, aclara que el levantamiento de las suspensiones no depende de la entidad local.

Ante este escenario, la Municipalidad de Guayaquil exige que el Sercop resuelva de forma inmediata los procesos y que actúe conforme a la ley, sin usar herramientas administrativas para obstaculizar la gestión institucional. La entidad reafirma que defenderá la autonomía municipal y el derecho ciudadano a mantenerse informado. Asegura que la gestión de la ciudad continúa y que la ciudadanía merece conocerla sin interferencias externas que bloqueen la comunicación pública.

El SERCOP volvió a suspender 16 procesos del Municipio sin justificación.



Esto afecta el derecho de la ciudadanía a estar informada y también a los medios nacionales que hoy quedan en espera por decisiones del Gobierno Central.



Guayaquil sigue trabajando: lo mínimo es que nos… pic.twitter.com/Rpbj7KzANg — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) November 20, 2025

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