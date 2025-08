El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dio una entrevista a RTS en la que se refirió a varios temas, entre ellos, cómo avanza el proceso de aprobación del cuarto proyecto económico urgente, control a fundaciones y las multas contra legisladores por faltas y atrasos.

Control a fundaciones

Niels Olsen habló de cómo avanza el análisis del cuarto proyecto económico urgente. Este viernes 1 de agosto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo calificó y lo designó para su trámite a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.

La Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales busca regular a fundaciones, corporaciones, ONG y otras organizaciones similares. Se presumen que varias estarían sirviendo de fachada para actividades ilícitas.

A partir de su calificación, la Asamblea Nacional tiene un máximo de 30 días para tramitar este proyecto de Ley.

Olsen enfatizó la importancia de este proyecto. “Se supone que estas fundaciones no tienen fines de lucro, pero la realidad es que hay centenares que reciben financiamiento para luego desestabilizar y generar caos en el país”, mencionó.

Según el funcionario, el objetivo de esta ley es controlar que las organizaciones se dediquen a cumplir con su propósito.

“Esto no quiere decir que la mayoría de las fundaciones lo sean, pero hay un grupo importante que se necesita monitorear y auditar para que no estén calentando las calles, generando inestabilidad del país”, añadió.

Al ser consultado sobre el impuesto que incluye este proyecto de ley a utilidades para socios e inversionistas, Niels Olsen comentó: “Este no es un impuesto nuevo, pero sí es algo que el país lo necesita“.

PIB creció tras aprobación de leyes urgentes económicas, aseguró Olsen

El presidente legislativo aseguró que tras la reciente aprobación de las tres leyes económicas urgentes, Ecuador registra un crecimiento económico.

“Podemos ver importantes cifras de reactivación económica con la aprobación de estas leyes. Vemos un crecimiento del 23% de ventas si lo comparamos de enero a mayo de 2025 con el año anterior”, señaló.

Asimismo, afirmó que según datos del Banco Central del Ecuador, hay un incremento en el primer trimestre del PIB del país en un 3,46%.

“Hemos tratado en este tiempo nueve proyectos de ley dentro de la Asamblea, de estos, dos se archivaron y siete fueron aprobados”, destacó.

Multas a Asambleístas superan los 70 000 dólares

El político que forma parte del partido oficialista, ADN, también dio detalles de cómo el Legislativo se benefició luego de dos meses de la aplicación de sanciones a los asambleístas por malas conductas.

“El problema cuando arrancamos esta Asamblea era que no se cumplían las reglas. A veces debíamos esperar una hora y media para comenzar las sesiones porque no había quorum, no iban o eran imputuales”, manifestó Olsen,

Sobre su disposición de implementar sanciones disciplinarias, dijo que se buscaba que los asambleístas “trabajen, fiscalicen y legislen y “no que conviertan al Pleno en un circo”.

Por ello, afirmó que quiso establecer las reglas claras desde el inicio. “Quienes no llegan a tiempo, faltan o no titularizan a su alterno, se merecían multas inmediatas”, señaló.

Sobre la recaudación de las sanciones, el presidente indicó que el monto ya supera los 70 000 dólares.

“Son 70 000 que la Asamblea Nacional ha dejado de pagar a los legisladores por ser impuntuales o por simplemente no presentarse al hemiciclo“, dijo Olsen.

Desvinculación de 47 funcionarios de la Asamble Nacional

FInalmente, Niels Olsen confirmó que 47 personas fueron desvinculadas del Legislativo por ser familiares de legisladores.

“Eran funcionarios públicos en cargos de alto nivel jerárquico, como secretarios, directores, coordinadores. El reglamento antes permitía que los familiares de los asambleístas trabajen en otro despacho, pero no necesariamente que trabaje en su despacho. Y ahí venía la viveza criolla“, comentó.

“Por ejemplo, yo te decía, tu contrata a mi hermana, que yo te contrato a tu primo y de esa manera se hacía los canjes. Eso se acabó. Los familiares de la de los asambleístas ya no pueden trabajar en ningún espacio dentro de la Asamblea Nacional. No es ético, había que cortarlo de raíz”, puntualizó el funcionario.

