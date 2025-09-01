Luego de la gira del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por Japón, el Gobierno anunció la visita de una misión de ese país para realizar una inspección.

Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia, este 1 de septiembre de 2025, informó que la llegada será en las próximas semanas.

Misión de japonesa hará una inspección en Ecuador

La portavoz del Gobierno dijo que la delegación realizará una inspección de procesos fitosanitarios en el país, con miras a poner bases para determinar un eventual acuerdo comercial.

La visita servirá para avanzar en el establecimiento de un paso: definir un memorando de cooperación.

Además, entre los logros destacó el fortalecimiento de la relación en camino de una alianza estratégica para convertirse en un socio en Asia.

Resultados de la gira de Daniel Noboa a Japón

Ella aseguró que Ecuador llevó a ese país, durante la visita oficial de Daniel Noboa, el mayor foro de promoción de inversiones que el país ha realizado, con más de 150 empresarios.

Del mismo modo, refirió que se logró abrir camino para impulsar la inversión. Además, destacó la donación de más de 1 000 000 de dólares por parte de una empresa para promover el empleo para jóvenes ecuatoriano.

También una inversión de la misma firma por 5 000 000 de dólares en infraestructura y tecnología productiva con énfasis en la generación de plazas laborales para mujeres.

Antecedentes sobre la gira de Daniel Noboa en Japón

En Japón, el Presidente de Ecuador se reunió con el Primer Ministro de ese país, Shigeru Ishiba. Ellos dialogaron sobre comercio, inversión en energía, seguridad.

A la par, firmaron un acuerdo de cooperación entre ProEcuador y la Organización de Comercio Exterior de Japón, orientado a la promoción de proyectos estratégicos bilaterales, intercambio de buenas prácticas en promoción comercial, clima de negocios y oportunidades de mercado.

Este 29 de agosto, el presidente de la República, Daniel Noboa, concluyó su agenda oficial en el país asiático con un encuentro con Sus Altezas Imperiales, el Príncipe y la Princesa Herederos Akishino.

La audiencia se llevó a cabo en la residencia del Príncipe Akishino, en Tokio. En la cita, el Presidente reconoció el apoyo brindado por el país asiático en situaciones de emergencia y resaltó el aporte de la comunidad japonesa en Ecuador.

El mandatario también compartió la prioridad que Ecuador otorga a la conservación de su biodiversidad.

