En un pronunciamiento conjunto, los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ratificaron este 7 de agosto de 2025 el respaldo del Gobierno a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, al tiempo que insistieron en la necesidad de contar con el respaldo legal para continuar enfrentando al crimen organizado.

Más noticias

Reimberg señaló que detrás de los uniformes hay padres y madres de familia que también luchan por el futuro de sus hijos y del país.

“Familias ecuatorianas somos el Bloque de seguridad”, dijo, al tiempo que pidió a la ciudadanía mantenerse unida. “Necesitamos tu apoyo, para que nadie intente quitarnos nuevamente el arma más importante que nos faltaba para ganar esta guerra: las leyes”, afirmó.

El Bloque de Seguridad dice que no se detendrá

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, advirtió que el país no puede detenerse en su avance contra las organizaciones criminales.

“Ecuador necesita avanzar con leyes que nos permitan actuar con fuerza, firmeza y contundencia en contra del enemigo”, dijo. Recalcó que la seguridad del país “no se negocia ni se detiene” y aseguró que los delincuentes solo tienen dos caminos: “la cárcel o el infierno”.

A las familias ecuatorianas: pic.twitter.com/706dmEyXyU — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) August 7, 2025

Ambos ministros reiteraron que el Bloque de Seguridad seguirá enfrentando al crimen organizado. Loffredo pidió a la Corte Constitucional que escuche el clamor ciudadano. “Necesitamos que nos devuelvan las leyes que nos permiten cumplir con nuestro deber”, expresó. Añadió que la voz de las familias ecuatorianas exige seguridad.

Compromiso del Gobierno con la defensa del país

Reimberg cerró el pronunciamiento con un mensaje directo: “Ecuatorianos, que no quede duda. No vamos a ceder. No vamos a rendirnos”.

Aseguró que el Gobierno seguirá defendiendo cada rincón del país y que no agachará la cabeza ante el mal. “Este gobierno lucha junto a ustedes y estamos convencidos y decididos en conquistar la victoria, cueste lo que cueste”, concluyó.