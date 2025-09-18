La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, acusó al correísmo de orquestar las protestas que tuvieron lugar en varias provincias de Ecuador tras la eliminación del subsidio al diésel.

Más noticias

Ministra de Gobierno acusó a Revolución Ciudadana de ‘desestabilizar al país’

Zaida Rovira señaló directamente al partido Revolución Ciudadana (RC), del correísmo, como el responsable de intentar “desestabilizar el país“.

La declaración se da en un contexto de tensiones por las políticas económicas del presidente Daniel Noboa, quien busca reducir el déficit fiscal y cumplir con acuerdos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Una de estas medidas fue la eliminación del subsidio al diésel, elevando su precio 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Acusaciones contra el correísmo

Rovira afirmó que el correísmo utiliza a seudodirigentes para movilizar a sectores de la ciudadanía.

“Esto es clarísimo. Aquí tenemos a la gente de la Revolución Ciudadana tratando de desestabilizar al país“, señaló Rovira.

En una entrevista radial en Latacunga, donde Noboa trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo, la ministra aseguró que estos líderes carecen de respaldo popular.

“Ellos intentan desestabilizar, pero el Gobierno garantizará los derechos de todos los ciudadanos”, enfatizó. Rovira defendió el derecho a la protesta, pero rechazó que se utilice esta figura para generar caos.

No vamos a tolerar que unos pocos impidan el paso a trabajadores, pacientes y ciudadanía. Quien obstaculice el acceso a salud o el derecho al trabajo será sancionado. pic.twitter.com/rajbQZOdHK — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) September 18, 2025

“Así que esos dirigentes que andan por ahí gritando, llamando al paro, a las movilizaciones y a desestabilizar, créanlo que aquí está el Gobierno para hacer respetar los derechos de los otros ciudadanos“, añadió la funcionaria.

Impacto de la eliminación del subsidio

La eliminación del subsidio al diésel, según Rovira, responde a una necesidad de corregir un sistema que beneficiaba al contrabando y la minería ilegal, mientras dejaba pocos beneficios a la población.

“Durante 50 años, Ecuador gastó entre 1,100 y 1,400 millones de dólares anuales en un subsidio que no ayudó al pueblo”, explicó. Los recursos ahorrados, aseguró, se destinarán a cerrar brechas sociales.

“Este dinero se iba para el contrabando de combustible, se iba para la minería ilegal y para unos cuantos transportistas, pero de aquellos grandes, agrupados, poderosos, pero realmente para el transportista que vive de aquello, para la ciudadanía, no le significó nada”, mencionó la ministra.

Contexto de las protestas

Las manifestaciones surgieron tras el anuncio de la eliminación del subsidio por parte de Noboa, quien luego decretó un estado de excepción en siete provincias para controlar las movilizaciones.

Aunque las protestas han disminuido, Rovira destacó el diálogo permanente con los sectores involucrados. Esta medida se suma a otros recortes, como la reducción de ministerios de 19 a 14 y el despido de 5 000 funcionarios.

Moreno y Lasso buscaron eliminar el subsidio sin éxito

Los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso enfrentaron estallidos sociales en 2019 y 2022 al intentar medidas similares, liderados por el movimiento indígena.

Noboa, consciente de este antecedente, busca mantener el control mediante el diálogo y la presencia estatal en las zonas afectadas.

También anunció 18 medidas de compensación temporales para transportistas y agricultores.

La eliminación del subsidio al diésel forma parte de un plan para reducir el déficit fiscal, que en 2023 alcanzó el 5% del PIB.

Ecuador mantiene un acuerdo con el FMI por 5 000 millones de dólares entre 2024 y 2028.

Las medidas de Noboa, incluida la semiliberalización de precios de combustibles, buscan alinear los costos con el mercado internacional.

Con información de EFE.

Te recomendamos