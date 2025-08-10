Agencia EFE

El dirigente indígena amazónico Marlon Vargas asumió oficialmente la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Lo hizo en una ceremonia en Pastaza.

Durante su discurso, Vargas anunció una línea clara contra el extractivismo, la minería a gran escala y la expansión de la frontera petrolera. Dijo que cualquier proyecto que atente contra la vida será rechazado.

La posesión de Marlon Vargas en la Conaie

Vargas, perteneciente a la nacionalidad shuar, ganó las elecciones internas el pasado 20 de julio con 617 votos, superando al expresidente Leonidas Iza.

El líder de la Conaie aseguró que garantizará el cumplimiento real de los derechos colectivos y de la naturaleza, reforzando la unidad comunitaria y el control territorial.

Dijo que las decisiones de la organización deben surgir de las asambleas, no de intereses externos.

Vargas llamó a la unidad de los pueblos indígenas

El presidente de la Conaie reiteró el llamado a la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas.

⭕ #Pastaza | Continúa el acto de posesión y entrega de la vara de mando al nuevo Consejo de Gobierno 2025–2028, liderado por @marlonvargas76.



Nuestro compromiso es firme: ¡defender la vida, proteger nuestros territorios y garantizar los derechos colectivos! 🌿✊🏽#EnUnidad… pic.twitter.com/rGgfDIU8Zr — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) August 9, 2025

Advirtió que esa cohesión es la única vía para resistir intentos de división o debilitamiento del movimiento. “No me entrego a ningún gobierno ni poder económico. El diálogo será siempre público y transparente”.

Movilizaciones no están descartadas

Vargas recordó que la Conaie ha protagonizado movilizaciones históricas en 2019 y 2022, y señaló que, de ser necesario, volverán a levantarse “con la fuerza que da la unidad y la legitimidad de las luchas”.

En un mensaje al presidente Daniel Noboa, enfatizó que son pueblos de diálogo, pero no aceptarán imposiciones que vulneren derechos ni destruyan territorios.

Fortalecimiento de la Conaie desde las bases

Los líderes indígenas y autoridades electas por Pachakutik solicitaron que Vargas fortalezca la estructura organizativa en los territorios.

Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, recalcó que la Conaie debe llegar a las comunidades más alejadas y garantizar acceso a servicios básicos.

