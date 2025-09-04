El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, remarcó la diferencia entre la cooperación de Ecuador y la falta de colaboración del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Pero en el caso de Ecuador, en el caso de otros países, amigos, esos países están cooperando con nosotros. Esos en el caso de Venezuela no hay gobierno, no hay cooperación. Incluso ellos están involucrados en el narcotráfico”, sostuvo.

Rubio subrayó que, en contraste, el presidente Daniel Noboa ha marcado un cambio en la relación bilateral.

“El presidente Noboa ha hecho mucho más en estos dos años para luchar contra estos narcoterroristas y combatir los desafíos a la seguridad de Ecuador que cualquier gobierno anterior. No me gusta decirlo, pero desde hace más de 10 años, veíamos gobiernos cooperando con estas organizaciones”, afirmó.

Marco Rubio habló de la designación de grupos narcoterroristas

Durante la rueda de prensa, Rubio adelantó que Estados Unidos designará a Los Choneros y Los Lobos como grupos terroristas. Explicó que esto abre la posibilidad de aplicar sanciones a bienes y dinero dentro del sistema bancario, además de ampliar el intercambio de inteligencia con Ecuador.

El secretario de Estado agregó que Washington destinará 13,5 millones de dólares para apoyar la lucha contra el narcotráfico y que se gestiona un paquete adicional de 6 000 millones de dólares para equipar con drones a las fuerzas navales ecuatorianas.

Seguridad como prioridad

Rubio señaló que esta es su primera visita oficial como secretario de Estado y destacó que la seguridad es la base para que Ecuador avance en lo económico. “Eso es algo que el Presidente y la Canciller conocen bien y algo que estamos comprometidos 100% a ayudar a este Gobierno, ayudar a Ecuador a enfrentarse a esta amenaza que realmente, en muchos casos, es fomentada del extranjero”.

Añadió que las organizaciones criminales no solo se dedican al narcotráfico, sino también a la minería ilegal, y advirtió que su poder económico proviene de vínculos con carteles de Colombia, Venezuela y México.

“Esta es una amenaza para nosotros, también, al final del día, la mayoría de esa droga es destinada a Estados Unidos donde han muerto miles de personas”, afirmó.

Acuerdos y negociaciones

La canciller Gabriela Sommerfeld informó que se trabaja en la actualización del acuerdo de extradición, vigente desde hace más de 90 años, y que Estados Unidos expresó su interés en respaldar proyectos ligados al Fondo Monetario Internacional.

En el área comercial, dijo, se busca superar barreras para fortalecer el intercambio bilateral. Rubio también mencionó la importancia de avanzar en negociaciones arancelarias, aunque aclaró que no es un tema de su competencia directa.