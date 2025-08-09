Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas y expresidenta del movimiento político Revolución Ciudadana (RC), compartió emocionada unas palabras horas antes de dar el ‘sí’ matrimonial a Mauricio Guim Bastidas.

En un mensaje difundido en redes sociales, se mostró agradecida por los mensajes de apoyo y la buena energía. Destacó las buenas vibras de familiares, amigos y seguidores.

Sin embargo, también expresó que estos días han sido complicados por la presencia de críticas y ataques que enfrenta por su pasado político y su militancia en RC.

A pesar del ruido y la polémica, reafirmó su compromiso con la Revolución Ciudadana, un movimiento en el que ha militado durante muchos años.

Enfrentando “las buenas, las malas y las maduras”, como ella misma lo describió en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Con una mezcla de firmeza y pragmatismo, indicó que defenderá sus causas siempre, afirmando que las causas solo se abandonan con la muerte, aunque no sabe si esa verdad es absoluta.

Aun en un momento personal tan importante como el de su boda, Aguiñaga dejó claro que no permitirá que las críticas le roben la felicidad.

Por ello, anunció que dará paso a la celebración y al disfrute de la vida, la salud, la amistad y lo positivo que el mundo le ha dado.

¿Quién es Marcela Aguiñaga?

Marcela Aguiñaga ha sido una de las figuras más destacadas de la Revolución Ciudadana desde su participación en el gobierno de Rafael Correa, primero como ministra del Ambiente entre 2007 y 2012.

Su trayectoria política se consolidó con dos períodos como asambleísta nacional, una vicepresidencia legislativa y la presidencia del movimiento entre 2021 y 2023. Actualmente, es prefecta del Guayas, cargo que obtuvo en 2023.