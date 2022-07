Luz Elena Coloma: ‘En Quito es urgente una acción cívica’

Luz Elena Coloma, concejala de Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Redacción Política (I)

¿Cuál es la visión que tiene el Concejo Metropolitano sobre este difícil 2021 en Quito?

Es urgente en Quito una acción cívica que mire más allá de las diferencias políticas y encuentre puntos en los que podamos estar de acuerdo. La pandemia, por supuesto, nos golpeó. Octubre del 2019 nos golpeó mucho, le golpeó a la industria turística que tiene importancia en la ciudad. Y como capital política sufre doblemente los paros, el último por supuesto que le afectó en la economía. Quito está golpeada después de la pandemia, la tasa de empleo pleno está diez puntos por debajo de la tasa de antes de la pandemia que era del 48%. La informalidad y el subempleo han crecido en la ciudad.

Hay temas que son importantes pero que son incómodos en la política, como el de la disposición final de la basura…

Es un tema que no se aborda. Pero no por no abordarlo deja de existir. La tecnología ha avanzado tanto que hay formas mucho más sofisticadas y eficientes de procesar la basura y de rentabilizarla. Quito tiene obviamente que reciclar mucho más. Hace poco tuvimos una reunión del Concejo en la que nos hablaron de la situación de El Inga. Hay que construir urgentemente el cubeto 11 y debemos tratar muchos más metros cúbicos de lixiviados, pero lo que tenemos que hacer es que llegue a El Inga una menor cantidad de basura, porque si no estaremos abocados a buscar otro terreno.

Es que hablar de eso significa menos votos…

A nadie le gusta tener un relleno sanitario cerca y por eso me parece que esa es una de las razones por las que no se aborda el tema. Pero hay otro tipo de soluciones, como una alianza pública privada, o una gestión delegada. Hay que tener la posibilidad mental, ideológica, práctica y de gestión para mirar otras opciones.

Hace poco vimos que hubo una moción en el Concejo Metropolitano para hablar sobre la destitución del Presidente de la República. Eso muestra el alejamiento del Concejo de los problemas de la ciudad.

Esa dinámica que tuvimos en el Concejo al cual fui parte como edil en la Alcaldía de Paco Moncayo se ha perdido totalmente y creo que en gran parte se requiere un liderazgo claro del Alcalde. Usted ha puesto un ejemplo que me parece dramático: si bien todos somos libres de decir lo que pensamos, me parece que no es importante, no viene al caso hacer reflexiones políticas sobre cuestiones que no están en nuestra competencia de solución en el seno del Concejo, donde sí hay temas de que requieren urgente solución. El diálogo ahí es fundamental. ¿Cómo no vamos a tener un acuerdo sobre la gestión de los desechos de la ciudad? ¿Cómo damos mayor seguridad a los barrios? ¿Cómo podemos gestionar las necesidades sociales en los barrios? Cuando Paco Moncayo fue alcalde, yo no era de su partido, pero aprobamos por unanimidad probablemente el 90% de los temas de la ciudad.

¿De qué depende?

Creo que de esa excesiva o extrema politización de todo que hemos visto en el país en los últimos años. Se parte de concepciones fijas políticas sobre los temas de la ciudad. Pero los ciudadanos tienen causas que deben resolverse y por eso creo que el diálogo es importante, tenemos que trabajar con el contrario ideológico para encontrar la solución.

¿Va a seguir en la política de la ciudad?

Voy a seguir en la política de la ciudad. Esa es la responsabilidad que tengo con Quito y los quiteños decidirán si me dan la confianza para seguir o no, pero yo voy a decir que aquí estoy.

Luz Elena Coloma estudió sociología en Universidad Católica del Ecuador. Fue periodista de diario Hoy y del programa ‘La TV’ hasta 1998. Fungió luego jefa de relaciones internacionales del Municipio de Quito. Posteriormente, incursionó en la política y fue concejala entre el 2000 y el 2009. También fue gerenta de Quito Turismo.