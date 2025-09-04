La mañana de este jueves 4 de septiembre de 2025 en Carondelet estuvo marcada por un despliegue inusual de seguridad, previo a la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Desde temprano, las inmediaciones del Palacio se mantuvieron bajo control militar y policial. En la calle García Moreno, cerca de 10 militares con vallas restringían el paso.

En la Plaza Grande se desplegaron policías, militares y agentes de control municipal, mientras que varios pisos del Palacio de Carondelet eran vigilados por las Fuerzas Armadas. Además, dos tanquetas militares permanecían en las esquinas de las calles Chile y Venezuela, reforzando la seguridad en el perímetro.

Exteriores del Palacio de Carondelet. Foto: Orlando Silva/ EL COMERCIO

El ingreso bajo estrictos filtros previo a reunión de Daniel Noboa y Marco Rubio

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó al Palacio alrededor de las 09:00 acompañado de su comitiva.

Para acceder al edificio, era necesario identificarse y atravesar dos filtros de seguridad, seguidos de un control adicional ya en el interior.

Granaderos de Tarqui en la entrada al Palacio de Carondelet. Foto: EL COMERCIO

La entrada principal estaba adornada con una alfombra roja y custodiada por dos Granaderos de Tarqui.

Los periodistas fueron conducidos al Salón Azul, donde recibieron dispositivos de traducción a cambio de una cédula o credencial, con la prohibición de tomar fotografías antes de la rueda de prensa.

La espera cerca del Salón Azul

Cerca de las 10:00, el personal de protocolo organizó a los comunicadores en fila para trasladarlos al área dispuesta para la comparecencia de la canciller Gabriela Sommerfeld y Marco Rubio.

Periodistas a la espera de Rubio y Sommerfeld. Foto: Orlando Silva/ EL COMERCIO

A las 10:30 comenzaron las pruebas de cámaras y micrófonos, visibles en una pantalla instalada en una de las salas del Palacio. Aunque la rueda de prensa estaba prevista para esa hora, el inicio se postergó por casi una hora.

Declaraciones con un incidente en escena

A las 11:26 los periodistas fueron conducidos hacia el sitio designado, y a las 11:30 salieron Sommerfeld y Rubio.

Durante las declaraciones del secretario de Estado, la canciller sufrió un ataque de tos que no interrumpió la comparecencia, pero que obligó a solicitar dos vasos de agua y un pañuelo.

Marco Rubio junto a Gabriela Sommerfeld en la rueda de prensa. Foto: Orlando Silva/ EL COMERCIO

Rubio ofreció primero un mensaje en español y luego una intervención más breve en inglés. El acto finalizó a las 12:00.

La salida de la comitiva estadounidense

Pasadas las 12:10, seis vehículos blindados escoltados por seguridad de Estados Unidos y la Policía Nacional abandonaron Carondelet con Marco Rubio.

Carros blindados previo a la salida de Marco Rubio de Carondelet. Foto: Orlando Silva/ EL COMERCIO

Con ello concluyó una jornada marcada desde el inicio hasta el final por estrictas medidas de seguridad en el corazón del poder político del Ecuador.

