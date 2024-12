El tema de la licencia sin sueldo para los dignatarios candidatos generó polémica en el Consejo Nacional ELectoral (CNE), en la sesión del Pleno del lunes 30 de diciembre de 2024.

El presidente Daniel Noboa es uno de los que postula a la misma dignidad.

Este lunes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, no dio paso a que el Pleno se pronuncie sobre la norma que establece licencia sin sueldo durante la campaña electoral para los candidatos que son dignatarios y postulan para la misma dignidad.

El pleno del CNE decidió no acoger el pedido de la vocal Elena Nájera, quien solicitó que sea el Consejo el que ratifique la normativa, ante la discusión política surgida el país y que podría acarrear consecuencias.

Para el consejero Enrique Pita, la solicitud de su colega Nájera no era procedente porque las normativas constitucional y electoral son muy claras y el CNE no podría dar una interpretación de la ley, porque no es su función.

Pita aseguró que el organismo podría pronunciarse, eso sí, si se produjera una infracción electoral por parte del candidato, ante lo cual elevaría la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Nájera, por su parte, insistió en su pedido debido a que en el mismo CNE hay posiciones encontradas.

Dijo que, incluso, alguna autoridad ha advertido de la posibilidad de que la norma pueda ser interpretada; por lo que, a su criterio, era necesario el pronunciamiento del máximo organismo electoral del país.

En tanto, el consejero, José Cabrera, insistió en que la ley es muy clara y que no se requiere de una interpretación del CNE.

Aseguró que el organismo está obligado a presentar denuncias ante el TCE si se diera alguna infracción en el proceso, “sea quien sea” el candidato imputado.

El caso del presidente Daniel Noboa y Verónica Abad

Esta polémica tiene lugar poco antes del inicio de la campaña electoral que arranca el 5 de enero.

En esta campaña, el presiente Daniel Noboa participa en busca de la misma dignidad, aunque no se trate de una reelección.

Para participar en la campaña, según esta norma, Noboa debería pedir licencia y, en ese caso, encargar funciones a la vicepresidenta Verónica Abad.

El Gobierno ha buscado, por diferentes vías, la sanción o destitución de Abad, el último fue un sumario administrativo para suspenderle en funciones.

Y, finalmente, el envío de Abad al exterior como consejera económica a la Embajada de Ecuador en Turquía.}

El Gobierno dio plazo hasta el 27 de diciembre a Abad para asumir estas funciones.

Sin embargo, Abad decidió postergar el viaje a Ankara.

Anunció que tomará vacaciones, que acudirá al Parlamento a una comparecencia en los próximos días.

Además, que está lista para asumir las funciones presidenciales, cuando Noboa pida licencia para participar en la campaña electoral.