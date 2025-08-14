Tres nacionalidades indígenas, junto a comunidades y organizaciones de derechos humanos, difundieron el 5 de agosto de 2025 un comunicado en el que informan sobre la presentación de una acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas (Lofap). Según el texto, la Asamblea Nacional aprobó esta ley y la publicó en julio sin realizar la consulta prelegislativa a comunas, pueblos y nacionalidades indígenas.

Entre los firmantes constan la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe, la Nación Siekopai (NasiepaI), la Nacionalidad Siona (Onise), la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (Pakkiru), la Fundación Alianza Ceibo y miembros de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador.

Argumentos contra la Ley de Áreas Protegidas

En el comunicado, las organizaciones señalan que la Lofap forma parte de un paquete de leyes económicas urgentes impulsadas por el Gobierno para enfrentar la delincuencia y reactivar la economía. Según el documento, esta ley limita derechos colectivos y los derechos de la Naturaleza reconocidos en la Constitución de 2008.

Los puntos que destacan en su argumentación son:

Falta de consulta prelegislativa : La norma afecta a 10 nacionalidades indígenas cuyos territorios ancestrales abarcan más de dos millones de hectáreas y se traslapan con áreas protegidas . El comunicado indica que la ley otorga al Estado control exclusivo sobre estos territorios y permite beneficios a privados que contradicen derechos colectivos .

: La norma afecta a 10 cuyos territorios ancestrales abarcan más de dos millones de y se traslapan con . El comunicado indica que la otorga al control exclusivo sobre estos y permite a que contradicen . Ingreso de fuerza pública sin consentimiento : El artículo 6 autoriza el ingreso unilateral de la fuerza pública a territorios indígenas , lo que, según las organizaciones, puede generar restricciones de movilidad y desconocimiento de las estructuras de gobernanza territorial . Recuerdan que la Corte Constitucional establece que, en intervenciones militares en territorios ancestrales , se requiere consentimiento indígena .

: El artículo 6 autoriza el de la fuerza pública a , lo que, según las organizaciones, puede generar de y de las de . Recuerdan que la establece que, en intervenciones militares en , se requiere . Propiedad ancestral : Los artículos 4 y 7 no respetan el artículo 57.4 de la Constitución , que prohíbe vender , embargar o dividir territorios indígenas . Esto también contraviene el principio de no regresividad incluida en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas .

: Los artículos 4 y 7 no respetan el artículo 57.4 de la , que , embargar o dividir . Esto también contraviene el principio de no incluida en el de la y en la Declaración de la sobre los de los . Autodeterminación: El artículo 7 otorga al Estado y a gestores privados la facultad de decidir actividades en territorios indígenas sin garantizar la participación de las comunidades ni su control sobre proyectos de desarrollo.

Solicitudes de las organizaciones a la Corte Constitucional

El comunicado detalla que las organizaciones piden a la Corte Constitucional:

Dar prioridad al trámite de la acción de inconstitucionalidad. Suspender de forma provisional la aplicación de la Lofap. Convocar a una audiencia para analizar el caso.

También informan que notificaron a la comunidad internacional y a organismos defensores de derechos humanos sobre su posición frente a la Ley de Áreas Protegidas y sobre la importancia de la decisión que deberá tomar la Corte Constitucional.