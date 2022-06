Leonidas Iza fue trasladado a Cotopaxi; es señalado por sabotaje

Decenas de personas se congregaron en la Fiscalía de Cotopaxi, tras conocer que Leonidas Iza sería procesado en esa provincia. Foto: Cortesía

Resguardado por un contingente policial, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, fue trasladado de Quito a Latacunga en helicóptero. Tras ser detenido la madrugada de ayer (14 de junio), en Cotopaxi, Iza fue llevado a la Unidad de Flagrancia, en Quito.

Sin embargo, la Fiscalía dijo que debía ser trasladado a Cotopaxi para que allí se realice la audiencia de calificación de flagrancia y de formulación de cargos por la “presunta comisión de delitos” durante el paro nacional. El abogado de Iza, Lenin Sarzosa, confirmó que su cliente fue llevado a Latacunga. Sin embargo, desconoce el paradero actual del dirigente indígena.

“Todavía estamos esperando que formalmente nos indiquen el paradero de Leonidas Iza, el lugar de la audiencia y el juez a cargo del caso. El último contacto que tuvo con él fue antes de su traslado”.

En cambio, en la tarde de ayer, este Diario conoció que agentes investigadores estarían receptando la versión del presidente de la Conaie, antes de instalar la audiencia.

Luego del anuncio de que la audiencia sería en Latacunga, los simpatizantes del líder indígena arribaron a los exteriores de la Fiscalía en Cotopaxi. Hubo una presencia masiva de personas. Algunos llegaban en camiones, otros caminando e incluso corriendo.

Además, un grupo de personas llegó hasta la cárcel de Cotopaxi para buscar al presidente de la Conaie, Leonidas Iza. A su llegada se dieron enfrentamientos con la Policía en los exteriores del centro penitenciario. Iza fue trasladado hacia ese centro carcelario para cumplir con una audiencia telemática por su presunta responsabilidad en el delito de sabotaje.

Los uniformados usaron bombas lacrimógenas para disuadir a los simpatizantes del líder indígena. Durante los enfrentamientos, cinco policías fueron retenidos por la comunidad Jatarishum para ser llevados a sus comunidades.

La detención

La Policía aprehendió a Iza la madrugada de este 14 de junio. Según los uniformados, la tarde del 13 de junio el dirigente indígena y sus seguidores bloquearon la carretera E35 cerca de Pastocalle.

Según las investigaciones, en ese sitio, Iza habría dado instrucciones para bloquear carreteras y otros servicios públicos a lo largo del país. Entonces, los uniformados lo detuvieron. Iza “dirigía e impulsaba acciones para el recrudecimiento y radicalización de la violencia”, aseguró el Ministerio del Interior. Esa entidad ratificó la legalidad de la aprehensión.

La Cartera de Estado aseguró que, tras ser detenido, la Policía le leyó sus derechos y fue puesto a órdenes de la autoridad judicial. “El responsable del operativo elaboró el parte en la madrugada y lo entregó personalmente a Fiscalía dentro del plazo legal”.

Alaín Luna, director general de Investigaciones de la Policía, fue quien leyó los derechos al dirigente de la Conaie. En un video se ve cómo un jefe policial le dice “usted señor Leonidas Iza está detenido por la presunta infracción establecida en el artículo 345 del Código Integral Penal (ese artículo hace referencia al delito de sabotaje). Tiene derecho a solicitar la presencia de un abogado, si no tiene el Estado le otorgará un defensor público; tiene derecho a guardar silencio. Se le respetará su integridad física, psíquica y moral”.

Las reacciones

El abogado del líder indígena dijo que presentó la solicitud de hábeas corpus en el Complejo de la Judicatura de Cotopaxi, para solicitar la liberación inmediata de Iza. La defensa también está a la espera de que se fije la hora para resolver esa acción constitucional.

El defensor del Presidente de la Conaie cuestionó la detención. Dijo que la Fiscalía no reportó alguna investigación previa u orden judicial en Quito u otras ciudades. Dijo que solicita el hábeas corpus porque la aprehensión fue “ilegal, arbitraria e ilegítima”.

El abogado contó que cuando Iza fue detenido convocaron al Comandante de la Policía Nacional y de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria de Cotopaxi. “¿Qué hacían los militares si ellos no tienen el control de la seguridad interna? No estamos en un estado de excepción, por lo tanto todas las garantías se han violentado”, señaló Carlos Poveda.

No es la primera vez que Iza enfrenta a la justicia. También fue sometido a procesos penales tras el paro de octubre del 2019. Pero, el pasado 10 de marzo, la Asamblea le concedió una amnistía.

Retención

Un fiscal de Cotopaxi fue retenido por los comuneros de Jatarishun, como medida de rechazo a la detención de Leonidas Iza. Pero el agente fiscal fue liberado, según la Fiscalía.

Frases

“Exigimos al Gobierno que corrija esta decisión de haberlo detenido (a Iza). Exigimos su inmediata libertad”.

Gary Espinoza

Líder Fenocin

“El Poder Judicial deberá actuar con todo el rigor de la Ley. No vamos a permitir que la violencia se tome al Ecuador…”.

Patricio Carrillo

Ministro Interior