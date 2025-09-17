El expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, lanzó críticas contra el presidente Daniel Noboa este miércoles 17 de septiembre de 2025 en un medio digital. Sus declaraciones se dieron tras la eliminación del subsidio al diésel y el traslado de la sede presidencial a Latacunga.

¿Qué le dijo Leonidas Iza a Daniel Noboa?

Iza acusó al mandatario de incumplir promesas de campaña. Recordó que Noboa aseguró que no eliminaría subsidios ni reduciría derechos laborales, pero concretó la medida que elevó el costo del diésel.

“El presidente dispuso millones de dólares únicamente para desafiarme. Yo no soy dirigente, soy un comunero más. Si en algún momento vuelvo a tener esa condición, enfrentaremos a cualquier gobierno que actúe contra los pueblos”, dijo Iza en La Posta.

Además, cuestionó el despliegue de seguridad en torno a Noboa. “Mil policías y mil militares pagados por el pueblo ecuatoriano. Asómese solito a ver si puede debatir con mi persona”, expresó .

Denuncias de persecución

El exlíder indígena aseguró que desde su salida de la Conaie sufrió hostigamiento e incluso intentos contra su vida. Señaló al Gobierno por utilizar inteligencia policial para infiltrar estrategias dentro de la organización indígena.

Según Iza, estas acciones buscan “desterrarlo de la política”. En sus palabras, el presidente Noboa convirtió su figura en un blanco directo de la maquinaria estatal.

Crítica al traslado de la Presidencia a Latacunga

Sobre el anuncio de Noboa de instalar la Presidencia en Latacunga, Iza lo calificó como una “provocación” contra los pueblos indígenas. Afirmó que el mandatario actúa por miedo a las movilizaciones y busca protegerse con una base militar cercana.

“Él planificó desde su miedo. Si se caldean las calles, tendrá que salir corriendo en helicóptero como pasó con Lucio Gutiérrez”, afirmó.

Para Iza, el traslado presidencial no representa cercanía con las provincias, sino una estrategia para evitar el contacto directo con las protestas sociales.

‘Hay que crear condiciones’ para una movilización

Iza también apuntó contra lo que calificó como una narrativa oficial que minimiza el impacto de la eliminación del subsidio. Dijo que la medida golpea directamente al campo y a los sectores más vulnerables.

“Es un golpe mortal a la economía de los ecuatorianos, sobre todo a los más empobrecidos, que no vamos a poder pagar ni la alimentación, ni la educación privada, ni la salud”, afirmó.

El dirigente fue más allá y sostuvo que, si no existen las condiciones inmediatas para una protesta, deben generarse:

“Las hay. Y si no las hay, hay que crearla. El gobierno nacional está acabando con la economía de los más pobres”.

En este contexto, Iza llamó a que las bases discutan en asambleas y se autoconvoquen. Dijo que el movimiento indígena y otros sectores sociales deben analizar en conjunto la estrategia frente a lo que considera un “paquetazo” del Ejecutivo.