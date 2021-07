Guillermo Lasso ofreció apoyo a los alcaldes manabitas en salud y desarrollo

Redacción Guayaquil (I)

El presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó Manabí este 14 de julio del 2021 por primera vez desde que asumió la primera magistratura. En una reunión con los 22 alcaldes de la provincia costeña, pidió que lo consideren como un aliado y como una persona que va a cumplir los compromisos que hizo en la campaña pasada.

“El primero de ellos: vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros cien días de Gobierno. Vamos bien, el 24 de mayo cuando asumimos el mando, se habían aplicado apenas dos millones de dosis, 50 días más tarde ya estamos cerca de seis millones de dosis”, explicó.

¡Ya en Manabí! 🙌🏼🇪🇨



Hoy realizaremos varios recorridos y encuentros por la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo provincial.



Es un honor estar en la tierra de mi madre.#JuntosLoLogramos pic.twitter.com/G00ElSC2pE — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) July 14, 2021

Lasso dijo que, para ello, prometió hacer la más grande movilización social y logística en Ecuador orientado a cumplir con ese gran programa, no solo en lo sanitario y social, sino también en lo económico porque se permitirá la reactivación.

Agregó que el 13 de julio se rompió un récord vacunando a 268 000 ecuatorianos en un solo día en todo el país. “Tenemos un stock de más de cuatro millones de vacunas y pasado mañana nos llegan tres millones más de vacunas, con lo cual tendremos cerca de siete millones de vacunas en stock y hasta finales de mes nos llegarán tres o cuatro millones más”.

Visitamos el Hospital de Especialidades Portoviejo junto a la ministra @XimenaGarzon11, el gobernador @juanfra_nunez y el secretario @Edu_Bonilla. Hemos coordinado acciones para juntos lograr la reactivación del hospital y garantizar a los manabitas una atención de calidad. pic.twitter.com/1IOLGzHQv1 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) July 14, 2021

Pero Lasso también hizo un llamado a la ciudadanía: “no tengamos miedo, que nos vacunemos, yo ya tengo las dos dosis, lo hice dentro de la fecha en que me tocaba, en campaña dijeron que yo ya estaba vacunado lo cual no era cierto, me vacuné recién en la ciudad de Guayaquil las dos dosis que me aplicaron en los últimos 20 días, no duele amigos, no cuesta ni un solo centavo”.

Añadió que, si los Municipios deciden colocar puntos de vacunación en sus territorios, el Ministerio de Salud los proveerá de la vacuna de manera gratuita “y todo lo que requieran”.

Junto al Presidente @LassoGuillermo escuchamos a los Alcaldes de los cantones manabitas para a través de @GoberManabi canalizar los proyectos para cada ciudad. #GobiernoDelEncuentro pic.twitter.com/oLT3EPwjqn — Juan Francisco Núñez (@juanfra_nunez) July 14, 2021

El primer mandatario afirmó que una vez que se logre superar el problema de la pandemia, hay que enfocarse en nuevas tareas que tienen que ver con el desarrollo del país. “Ahí ustedes como alcaldes tienen un rol fundamental, importante”, les dijo.

Citó que, en esa línea, los Cabildos recibirán mensualmente el valor del IVA y desde ahora el Ejecutivo buscará estar al día en las asignaciones que les corresponde. Entre otros proyectos, dijo que una prioridad será el financiamiento para proyectos de agua potable y alcantarillado.

Más temprano, Lasso hizo una visita al Hospital de Especialidades de Portoviejo junto a la ministra de Salud, Ximena Garzón. Ahí el mandatario informó que se han coordinado acciones para lograr la reactivación de la casa de salud y garantizar la atención al público.