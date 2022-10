Lasso admite que habló con Correa luego de negarlo

El presidente Guillermo Lasso, en el Palacio de Carondelet. En una radio pública reconoció que dialogó con el expresidente Rafael Correa. Foto: Diego Pallero / El Comercio

Una semana de agitación por muertes en el sistema carcelario y discrepancias con la Asamblea finaliza con una confirmación del Jefe de Estado, sostuvo una conversación telefónica con el expresidente Rafael Correa.

“Me dijeron ‘Correa quiere hablar con usted’. Y hablé con Correa. Y, ¿por qué lo hice? Porque a mí me interesa el Ecuador. Pero en esa conversación telefónica me di cuenta que a Correa no le interesa el Ecuador”, declaró Lasso a un medio estatal, la noche del jueves.

Dijo que a su opositor le interesa “nada más su libertad, su impunidad, solo de la de él. Ni siquiera la de su gente (…) Correa es el pasado, hablemos del futuro”.

Este 7 de octubre, a través de Twitter, Correa lo calificó de “mentiroso compulsivo”. El exmandatario, requerido por la justicia, dijo: “Tuvo que reconocer que él me llamó -en realidad fue a mediados de año- para después insultarme públicamente”.

El 26 de septiembre, Correa ya informó sobre la llamada. “Hace unos meses me llamó para tratar nuevamente de llegar a un acuerdo. Y ahí sí lo puse en su lugar, le dije de todo. Le reclamé porque me había acusado de dar parte del territorio nacional para el narcotráfico”, relató en Radio Pichincha.

El rumor de un supuesto pacto con el correísmo se activó cuando Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, obtuvo un beneficio en su condena por el caso Odebrecht. Y, luego, tras la excarcelación del propio Glas. El PSC enumeró cuatro “hechos innegables” que probarían un pacto entre el correísmo y el oficialismo.

“¿Qué pacto? (…). No existe, no ha existido y probablemente jamás existirá”, afirmó Lasso el 13 de abril. Si Correa es parte del pasado, es una incoherencia política el haber dialogado con una persona que representa todas las alteraciones que pueden existir en el ámbito democrático. No es buscar el interés de la nación, es un intento desesperado por sobrevivir como Presidente”, señaló Alfredo Espinosa, analista político y miembro del Colectivo Ciudadano Voces por la Democracia. Considera que Lasso es errático y no tiene una adecuada forma de hacer alianzas estratégicas.

