Juez Byron Guillén habla de destitución del presidente de la Corte Nacional

El Juez Byron Guillén, de la CNJ, dice que varios magistrados buscarán que renuncie. Foto: Corte Nacional de Justicia.

Karina Sotalín (I)

El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Byron Guillén, reiteró este 6 de diciembre del 2022 su postura de que el titular de la Corte, Iván Saquicela, debe renunciar al cargo porque tiene intereses políticos. Saquicela es cuestionado por no socializar los nombres de las ternas para el Consejo de la Judicatura que envió anteriormente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

“Buscaremos los mecanismos legales para que el Presidente (Saquicela) no se mantenga en este cargo porque ha perdido, desde mi punto de vista, la probidad”, declaró Guillén durante una entrevista en Ecuavisa.

Guillén forma parte de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, de la CNJ. Es uno de los Magistrados que, el 25 de noviembre, solicitaron a Saquicela convocar a una sesión extraordinaria del Pleno de la CNJ. Buscaban que como único punto del orden del día se trate la designación de las personas que integrarán la terna. El 23, el Cpccs devolvió la terna a la CNJ tras descalificar a dos postulantes. De la terna debe elegirse al vocal que presidirá la Judicatura.

No se instaló la sesión

Saquicela cumplió parcialmente el pedido, según Guillén. Convocó al Pleno el 1 de diciembre, pero puso un punto a tratar distinto al solicitado por 14 Jueces, “violentando el procedimiento”. Los Magistrados reclamaron y la sesión no se instaló. Sería la tercera terna que la CNJ remitirá al Cpccs.

Guillén acusa que Saquicela tiene una agenda e intereses políticos. “Lo que quiere es poner a sus amigos, allegados, y no buscar el mejor perfil. Tanto es así que, en la terna antepasada, no en la última, los miembros del Pleno de la CNJ ni siquiera supimos por información de él quiénes iban en la terna. Nos enteramos por los medios de comunicación. Esa es la desconfianza”, criticó.

Reuniones

Por otro lado, cuestionó a Saquicela por mantener reuniones con su primo Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, y Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano. Según un video del asambleísta Fernando Villavicencio, del 12 de noviembre, el titular de la CNJ habría visitado en Guayaquil a Aurelio Hidalgo, empresario sentenciado por el caso Arroz Verde o Sobornos 2012-2016.

Al presidente de la CNJ no le corresponde tener “reuniones de carácter político”, sostuvo Guillén al calificar a esos encuentros como clandestinos y no oficiales. Eso solo devela que Saquicela tiene aspiraciones de carácter político, añadió. A eso le sumó que hay un audio filtrado en el que Saquicela “califica a los Jueces y Juezas de cobardes”, por no pedir la salida de los integrantes de la Judicatura. Esas razones darían cuenta de que Saquicela perdió el norte para liderar la CNJ y debe dar un paso al costado, puntualizó.

El titular de la CNJ no respondió al pedido de este Diario para conocer su versión. Mientras tanto, la Asamblea Nacional desconoce las actuaciones del Cpccs. La audiencia sobre la acción de protección que solicitaron los consejeros destituidos está prevista para este 7 de diciembre, a las 14:30.

Procedimiento para terna

El artículo 179 de la Constitución ecuatoriana señala que el Consejo de la Judicatura se integrará por cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.

Si bien la terna debe ser remitida por Saquicela, hay una lectura aislada de las normas constitucionales y legales, a criterio de Guillén. Refirió que el artículo 178 del Código Orgánico de la Función Judicial “claramente establece la estructura de la CNJ”. Ese articulado pone en primer lugar al Pleno; en segundo lugar, a las salas especializadas; y en tercer lugar al Presidencia de la CNJ.

Además, apuntó que el artículo 180 del mismo cuerpo legal determina que entre las funciones del Pleno está el designar a los representantes de la Función Judicial ante las entidades y organismos del sector público.

“Al ser el máximo organismo, al Pleno de la CNJ le corresponde buscar las mejores mujeres o mejores hombres para que integren la terna que vaya a presidir, finalmente, el Consejo de la Judicatura”, insistió a Guillén al ratificar que no hay confianza en Saquicela.

