El ministro del Interior, John Reimberg, dio a conocer este martes 16 de septiembre de 2025 sobre una reunión que mantuvo con miembros del Parlamento Europeo, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

Reimberg destaca la cooperación birregional en pro del combate contra el crimen transnacional

El ministro Reimberg publicó en sus redes sociales fotografías del encuentro y comentó que hoy recibió a una delegación de eurodiputados miembros del Parlamento Europeo para las Relaciones con los países de la Comunidad Andina.

Esta reunión se celebró con el objetivo de reforzar los lazos de cooperación birregional con énfasis en el intercambio de información e inteligencia entre instituciones ecuatorianas y europeas.

El Ministro resaltó de la reunión que mantienen un objetivo común: “Combatir el narcotráfico, el crimen organizado”.

Para ello, se consolida a la Unión Europea y a sus Estados miembros como socios estratégicos de Ecuador en la lucha contra la delincuencia transnacional, dice Reimberg.

Ministro Reimberg se reunió el lunes con los transportistas

El lunes 15 de septiembre, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, acudieron hasta Alóag, para reunirse con los transportistas que bloquean la vía.

En un restaurante del sector de El Corcel, los ministros se reunieron con los representantes de los transportistas para escuchas sus peticiones. Estas se enmarcan en dos temas: la eliminación del subsidio al diésel y la seguridad en las vías.

Los transportistas exigen que se dé marcha atrás a la medida, al menos hasta que las mesas técnicas conjuntas terminen. Sin embargo, el Gobierno aclaró que, si bien está abierto al diálogo, no dará marcha atrás en la decisión.

Gian Carlo Loffredo, John Reimberg y los transportistas que mantenían bloqueada la Panamericana Sur alcanzaron un acuerdo la tarde del mismo lunes 15 de septiembre de 2025.

