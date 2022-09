Francisco Jiménez habla del diálogo con Asamblea para Ley de Inversiones

El Ministro de Gobierno dice tener confianza en resultados sobre la mesa de diálogo con el Legislativo para avanzar en la Ley de Inversiones. Foto: Ministerio de Gobierno

Karina Sotalín (I)

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aún tiene esperanza en ver resultados de un diálogo con la Asamblea Nacional respecto al tratamiento de la Ley de Inversiones. El tema se analiza en la mesa mixta. "Hay que tener confianza de que eso avance" dijo este martes 6 de septiembre de 2022.

Jiménez está al frente de la Cartera de Gobierno desde marzo de este año, pero antes se desempeñó como asambleísta del oficialismo. Por eso señaló que entiende la dinámica de la Asamblea Nacional. “Hoy está dominada por la oposición, pero eso no significa que no se puedan procesar algunos temas, por ejemplo, la Ley de Inversiones”, manifestó durante una entrevista en Teleamazonas.

La próxima reunión de la comisión técnica, conformada por funcionarios del Legislativo y Ejecutivo, será el próximo viernes, 9 de septiembre. Hasta ese día los delegados deben enfocarse en elaborar el articulado sobre transformación digital, que forma parte del tomo I del anteproyecto de ley. Luego, hasta el 16 de septiembre respecto de zonas francas, que consta en el tomo II.

“Yo tengo que pensar que es posible tener un diálogo fructífero con la Asamblea porque, al final del día, ellos son los que están sentados ahí representando al pueblo ecuatoriano desde el Parlamento. Somos el Ejecutivo y tenemos la potestad para poder presentar esas iniciativas. Pero la Asamblea debe desarrollar la capacidad de actuar con responsabilidad”, expresó Jiménez.

Refirió que en la última reunión, a la que no asistió por motivos de agenda, se fijaron fechas para continuar el trabajo. Por ello, destacó la necesidad de “tener la confianza de que eso pueda avanzar”. De lo contario, el Gobierno debe buscar las posibilidades para impulsar los temas importantes, pero actuar con “buena fe, claridad y transparencia”, sostuvo.

Las subsiguientes reuniones para definir el articulado del anteproyecto de Ley de Inversiones están previstas para el 16 y 23 de septiembre.

Juicio a vocales de la Judicatura

Respecto a la intención de algunos asambleístas de conseguir los votos para que el Pleno de la Asamblea reconsidere la censura y destitución de tres vocales de la Judicatura cuestionados, el Ministro cree que no obtendrán esos cinco votos necesarios.

“Tenemos la plena confianza de que esa reconsideración no va a prosperar y que se va a favorecer a la institucionalidad de quienes actualmente están laborando en el Consejo de la Judicatura”, declaró el titular de la Cartera de Estado.

A su criterio, dentro del juicio político no se ha demostrado que existen razones “contundentes” para que se los cambien y porque “todo hace pensar que se trata de una movida política dirigida a mantener intereses sectoriales”. No obstante, dijo que el Gobierno no está interfiriendo en el sistema de justicia.

Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) retomará la sesión ordinaria 31 a las 16:00 de este martes. En el punto 11 del orden del día está previsto conocer el oficio remitido por Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, sobre la terna para designar al titular del Consejo de la Judicatura.