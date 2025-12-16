Inés Manzano anuncia la renuncia del Viceministro de Minas y habla de Loma Larga

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, anunció la renuncia del viceministro de Minas, Javier Subía y habló de Loma Larga, este martes 16 de diciembre de 2025.

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El anuncio de Inés Manzano sobre el Viceministro de Energía y lo que dijo sobre Loma Larga

Esta tarde, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció que Javier Subía renuncio al Viceministerio de Minas.

Dijo que esa institución está en reestructuración de su personal.

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Seguido, ratificó que: “El Gobierno no va hacia la explotación de la concesión Loma Larga. Ya nos pronunciamos sobre esto en su momento”.

Concluyó con el mensaje: “Seguiremos trabajando por el desarrollo del país”.

El Viceministerio de Minas está en reestructuración de su personal.



Hoy renunció el Viceministro, el Gobierno no va hacia la explotación de la concesión Loma Larga. Ya nos pronunciamos sobre esto en su momento.



Seguiremos trabajando por el desarrollo del país. — Ines Manzano (@inesmanzano) December 16, 2025

El remezón institucional se da después de que Subía participe en el Encuentro Anual de Minería (Enaep), el 11 de diciembre y se refiera al proyecto suspendido.

Allí, el ahora exministro no descartó el proyecto minero Loma Larga.

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Revocatoria del proyecto minero Loma Larga

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) informó el 4 de octubre de 2025, que revocó la licencia ambiental del Proyecto Minero Loma Larga.

La licencia había sido otorgada el 23 de junio de 2025 a la empresa Dundee Precious Metals Ecuador S.A. (DPM) bajo el régimen de gran minería.

Información extra: Inés Manzano

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