Inés Manzano anuncia la renuncia del Viceministro de Minas y habla de Loma Larga

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Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, anunció la renuncia del viceministro de Minas, Javier Subía y habló de Loma Larga, este martes 16 de diciembre de 2025.
Esta tarde, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció que Javier Subía renuncio al Viceministerio de Minas.
Dijo que esa institución está en reestructuración de su personal.
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Seguido, ratificó que: “El Gobierno no va hacia la explotación de la concesión Loma Larga. Ya nos pronunciamos sobre esto en su momento”.
Concluyó con el mensaje: “Seguiremos trabajando por el desarrollo del país”.
El Viceministerio de Minas está en reestructuración de su personal.— Ines Manzano (@inesmanzano) December 16, 2025
Hoy renunció el Viceministro, el Gobierno no va hacia la explotación de la concesión Loma Larga. Ya nos pronunciamos sobre esto en su momento.
Seguiremos trabajando por el desarrollo del país.
El remezón institucional se da después de que Subía participe en el Encuentro Anual de Minería (Enaep), el 11 de diciembre y se refiera al proyecto suspendido.
Allí, el ahora exministro no descartó el proyecto minero Loma Larga.
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El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) informó el 4 de octubre de 2025, que revocó la licencia ambiental del Proyecto Minero Loma Larga.
La licencia había sido otorgada el 23 de junio de 2025 a la empresa Dundee Precious Metals Ecuador S.A. (DPM) bajo el régimen de gran minería.