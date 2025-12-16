Inés Manzano anuncia la renuncia del Viceministro de Minas y habla de Loma Larga

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, se refirió a la renuncia del Viceministro de Energía, Javier Subía y el pronunciamiento sobre Loma Larga.

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Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, anunció la renuncia del viceministro de Minas, Javier Subía y habló de Loma Larga, este martes 16 de diciembre de 2025.

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El anuncio de Inés Manzano sobre el Viceministro de Energía y lo que dijo sobre Loma Larga

Esta tarde, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció que Javier Subía renuncio al Viceministerio de Minas.

Dijo que esa institución está en reestructuración de su personal.

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Seguido, ratificó que: “El Gobierno no va hacia la explotación de la concesión Loma Larga. Ya nos pronunciamos sobre esto en su momento”.

Concluyó con el mensaje: “Seguiremos trabajando por el desarrollo del país”.

El remezón institucional se da después de que Subía participe en el Encuentro Anual de Minería (Enaep), el 11 de diciembre y se refiera al proyecto suspendido.

Allí, el ahora exministro no descartó el proyecto minero Loma Larga.

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Revocatoria del proyecto minero Loma Larga

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) informó el 4 de octubre de 2025, que revocó la licencia ambiental del Proyecto Minero Loma Larga.

La licencia había sido otorgada el 23 de junio de 2025 a la empresa Dundee Precious Metals Ecuador S.A. (DPM) bajo el régimen de gran minería.

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