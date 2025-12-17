La sesión del Pleno de la Asamblea Nacional de este miércoles 17 de diciembre de 2025 estuvo marcada por un incidente entre legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) y del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), en el marco de la discusión sobre una resolución relacionada con Venezuela.

Más noticias

Cruce entre los asambleístas Héctor Rodríguez de la Revolución Ciudadana y Diego Franco de ADN

El episodio se produjo mientras se debatía el cambio del orden del día, propuesto por el asambleísta Esteban Torres, de ADN.

Durante ese intercambio, el legislador Héctor Rodríguez, de la Revolución Ciudadana, se desplazó hacia el sector donde se encontraba la bancada oficialista para dirigirse al asambleísta Diego Franco, de ADN.

El intercambio quedó registrado en video

La situación quedó registrada en un video difundido posteriormente. En las imágenes se observa a Rodríguez increpando a Franco, lo que motivó la intervención de la escolta legislativa y de otros asambleístas presentes en el hemiciclo para evitar que el altercado avanzara.

🗣️ #POLÍTICA | ¿SOLO FALTARON LOS CENICERAZOS?



Durante una sesión en el Pleno de la @AsambleaEcuador, quedó registrada la actuación del correísta Héctor Rodríguez.



Video: Manuela Salazar / Altavoz pic.twitter.com/izR1hzBFbG — Altavoz (@Altavozecu) December 17, 2025

De acuerdo con testimonios, Rodríguez pronunció la frase “vamos afuera”, a lo que Franco reaccionó asintiendo, aunque fue contenido antes de que se produjera cualquier confrontación física.

La sesión continuó sin nuevos incidentes

Tras la intervención de terceros, el intercambio se dio por terminado y ambos legisladores se estrecharon la mano. La sesión continuó posteriormente sin que se registraran nuevos incidentes relacionados con este hecho.

El Pleno respalda una resolución sobre Venezuela y llama a fortalecer la acción internacional en defensa de la democracia

Con 80 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución de respaldo a las acciones internacionales orientadas a la restauración del régimen democrático en la República de Venezuela.

El texto plantea como objetivos la promoción de la justicia, el respeto a los derechos humanos conforme a los estándares del derecho internacional y el fortalecimiento de la cooperación entre Estados y organismos multilaterales para garantizar una transición democrática y la protección de los derechos fundamentales.

#Boletín | El Pleno de la Asamblea Nacional, con 80 votos afirmativos, respaldó las acciones internacionales orientadas a la restauración del régimen democrático en la República de Venezuela.#AsambleaEc2025

▶️ https://t.co/l8Z2v3LdY3 pic.twitter.com/7vfLcXxXsg — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 17, 2025

La iniciativa fue presentada por el asambleísta Esteban Torres, quien sostuvo que la resolución responde a la necesidad de garantizar la libertad del pueblo venezolano y de condenar la represión ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro.

El documento aprobado también señala que los ciudadanos ecuatorianos defienden la democracia, la voluntad soberana, el orden constitucional, la paz y las libertades, y cuestiona las políticas públicas del régimen venezolano por su impacto en el éxodo de millones de personas.

Además, el texto reconoce el aporte a la defensa de los derechos humanos de María Corina Machado y exhorta a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas (ONU) a intensificar sus acciones en favor del restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

Información extra: Asamblea Nacional

Te recomendamos