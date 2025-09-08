La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, anunció este lunes 8 de septiembre de 2025 que el Gobierno enviará nuevas preguntas a la Corte Constitucional para la consulta popular y referendo. Según dijo, se realizará una reformulación de los planteamientos que ya habían sido presentados, aunque no detalló cuáles serán los temas específicos.

Más noticias

Jaramillo anticipó que el Ejecutivo insistirá en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), una de las propuestas que no recibió dictamen favorable de la Corte.

Tras la resolución del máximo organismo, cuatro preguntas cuentan ya con luz verde para ir a la consulta popular, que el Gobierno proyecta realizar a finales de noviembre de 2025. En cambio, la Corte negó la inclusión de la eliminación del Cpccs, el juicio político a jueces de la propia Corte, el retorno de los casinos y la castración química obligatoria para sentenciados por delitos sexuales.

Los tiempos de la Corte Constitucional

El abogado constitucionalista Edison Guarango explicó que, en términos de plazos, la decisión del Ejecutivo de enviar nuevas preguntas no altera el calendario previsto para el 30 de noviembre.

Señaló que los dictámenes de la Corte son inapelables y que lo que cabe es presentar cuestionamientos distintos, como ha planteado el Gobierno. Recordó que en promedio la Corte demora entre dos y tres meses en resolver, por lo que la única propuesta que podría tener posibilidades de incorporarse este año es la relacionada con los casinos, siempre que sea remitida de inmediato.

Guarango aclaró además que temas como la eliminación del Cpccs o el juicio político a jueces no podrían avanzar en este proceso, ya que corresponden a reformas parciales o incluso a una asamblea constituyente. Por ello, indicó que lo más viable es que el Ejecutivo concentre sus esfuerzos en las cuatro preguntas ya aprobadas.

#CarolinaJaramillo, vocera del Gobierno, también señaló que se hará una reformulación de las propuestas anteriores

https://t.co/1kue1on3CK pic.twitter.com/znwh7Ep2hL — El Comercio (@elcomerciocom) September 8, 2025

La mirada desde lo electoral

Para el experto en temas electorales, Carlos Rosales, el calendario que maneja el Consejo Nacional Electoral es determinante.

Explicó que el organismo necesita al menos dos meses de anticipación para organizar el proceso, desde la convocatoria hasta la impresión de papeletas.

En este contexto, consideró que la consulta y el referéndum de noviembre deben estructurarse sobre las preguntas que ya pasaron el filtro constitucional, mientras que las nuevas propuestas dependerá de cuándo se las envíe y cuánto tiempo le tome a la Corte Constitucional dar un dictamen.