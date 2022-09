En rueda de prensa se explicaron detalles sobre el desarrollo de los diálogos. Foto: Ministerio de Gobierno

Redacción Elcomercio.com

Autoridades de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) aseguraron este 7 de septiembre del 2022, que el Gobierno y las organizaciones indígenas hasta hoy permanecen en el proceso de diálogo. El 8 de septiembre las partes definirán la agenda para la firma del acta final de cuatro mesas.

"Ninguna de las partes, ni del Gobierno ni del movimiento (indígena), ha manifestado su decisión de retirarse se las mesas. Han ratificado su compromiso de continuar en este diálogo sabiendo que, lógicamente, no se van a solucionar todos los problemas", expresó monseñor Luis Cabrera, presidente de la CEE en una rueda de prensa. Mientras, en otro salón se desarrollaba la mesa de Fomento Productivo.

En ese sentido, Alfredo Espinoza, vicepresidente de la Conferencia, ratificó el rol de la Iglesia Católica como garante moral en el proceso. "El compromiso es seguir facilitando el diálogo, acompañando en las mesas técnicas e informando en su momento oportuno los resultados", reiteró.

Cabrera dijo que la Conferencia aún no tiene los resultados preliminares de las mesas de diálogo abiertas porque, de acuerdo a la metodología, esa información la conocen una vez que una mesa cierra el diálogo. El 9 de septiembre recibirán la información para presentarla al país.

Sin embargo, Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, adelantó un panorama de cómo se ha desarrollado el trabajo de las mesas, ya que es uno de los facilitadores.

Dijo que en las mesas se han establecido tres estrategias: facilitación del diálogo; permitir la creación de una comisión técnica que analice los insumos más precisos para devolverlos a la mesa, como en el caso de la focalización de subsidios; y la mediación con las partes para buscar acercamientos.

En ese marco, aseguró que "se han conseguido resultados mixtos", no al 100% y que eso se reflejará este viernes. "Yo sí noto avances, son un poco difíciles, pero sí hay avances. No hay un retroceso en las posiciones", precisó al mencionar que en la mesa de focalización hay coincidencias, Pero evitó detallarlas mientras no se conviertan en acuerdos.

Agenda del 9 de septiembre

El 31 de agosto la mesa de coordinación integrada por el Gobierno, las organizaciones y la CEE decidieron fijar un plazo para que cuatro mesas de diálogo firmen sus actas finales: la de focalización de subsidios a los combustibles; control de precios; fomento productivo; y energía.

Max Ordóñez, secretario Adjunto de la CEE, aclaró que "no es el fin de los diálogos ni del cierre de mesas" en su totalidad, sino que se dará la suscripción de las actas donde se recogerán los acuerdos, desacuerdos, puntos pendientes porque no todo se va a solucionar y el seguimiento que se debe dar.

Ponce explicó que este 8 de septiembre los actores de las mesas se reunirán para definir los textos de las respectivas actas finales. Al final de ese día se precisarán los términos en los que se desarrollará la agenda del 9 de septiembre.

Mientras tanto, respecto a la mesa de fomento productivo, el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, declaró que en la jornada de este miércoles se abordó el tema de la agroecología. El objetivo es determinar un esquema para atender a los agricultores de manera más puntual, pues su Ministerio tiene algunos programas y se requiere unificarlos.

En cuanto al tema de las regalías por la producción de flores, dijo que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi) presentó ocho propuestas y el Ministerio, una. Para las de Senadi se fijaron fechas para solucionarlas. Contemplan becas, capacitaciones, revisión de contratos, mencionó.

Este Diario esperó conocer el criterio de la dirigencia indígena, pero hasta las 17:10 no hubo respuesta. Samuel Lema, dirigente de la Feine, indicó que se encontraban reunidos aún en la CEE.

La devaluación del euro representa una oportunidad para algunas operaciones que se realizan en dólares » https://bit.ly/3BmIEGp Posted by El Comercio on Wednesday, September 7, 2022