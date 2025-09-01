El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se pronunció este lunes 1 de septiembre de 2025 sobre las visitas de los asambleístas correístas Paola Cabezas, Franklin Samaniego, Héctor Rodríguez y Gustavo Mateus a hospitales y casas de salud.

Pronunciamiento del IESS sobre visitas de asambleístas correístas a hospitales

El IESS se pronunció sobre las visitas de los asambleístas correístas Paola Cabezas, Franklin Samaniego, Héctor Rodríguez y Gustavo Mateus, a casas de salud y hospitales.

Este lunes 1 de septiembre, la asambleísta de Revolución Ciudadana (RC), Paola Cabezas, visitó el Hospital Básico de Esmeraldas.

Lo hizo para verificar un supuesto desabastecimiento de medicinas e insumos médicos.

En tanto, los asambleístas Franklin Samaniego, Héctor Rodríguez y Gustavo Mateus recorrieron el Centro de Especialidades y Diálisis La Mariscal, para evaluar su funcionamiento.

Visitaron algunas áreas y en la Farmacia evidenciaron que esta unidad médica tiene un 96% de abastecimiento de medicamentos y un 70% de ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC), relató el IESS, en un comunicado.

En sus redes sociales, estos asambleístas publican videos o fotografías de visitas a hospitales, entrevistando a funcionarios y pacientes y sostienen que están fiscalizando el sector salud.

Luego, constatan la supuesta falta de insumos y medicinas y piden que se declare la emergencia en salud.

Ministro @jimmymartinec, visite un hospital o al menos vea este video.



Decir que “no hay crisis” es una burla a pacientes y médicos que sobreviven entre carencias.



La verdadera crisis es tener un ministro que niega la realidad.@Salud_Ec https://t.co/aBDsd5zKS4 pic.twitter.com/BybnptKaMW — Héctor Rodríguez (@Hector5RC) August 28, 2025

El pronunciamiento del IESS

El IESS señaló que las visitas de los asambleístas tiene un “afán político de actores que usan el dolor humano con intereses electorales”.

En un comunicado, el Instituto señaló que maneja una política de puertas abiertas y recibe a las autoridades y representantes de las diferentes funciones del Estado.

“No le tenemos miedo a la fiscalización, por el contrario, abrimos nuestras puertas a los entes de control porque de esta manera mejoramos la atención y fortalecemos la seguridad social”, señaló.

Sin embargo, también indicó que rechazan “las agresiones y maltratos a los trabajadores de la salud que día a día se esfuerzan por brindar atención de calidad a los afiliados“.

El IESS agregó que: “Los colaboradores son personas que merecen respeto y no ataques ni maltratos“.

‘Politización’

El IESS manifestó que trabaja para modernizar y digitalizar los sistemas y procesos en beneficio de los usuarios.

“Hacemos un llamado a la responsabilidad para no politizar la salud ni victimizar a nadie con fines políticos, porque eso es perverso“, expresó.

Finalmente, el IESS insistió en que: “La salud no es un juego y los hospitales no tienen bandera política“.

#IESSComunica que rechazamos la agresión, el maltrato y la politización ⬇️ pic.twitter.com/ZUI6gbfQQD — IESS (@IESSec) September 1, 2025

