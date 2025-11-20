Harold Burbano responde a denuncia por presunto tráfico de influencias a favor de Álvaro Rosero

El director Regional de Trabajo de Quito, Christian Marín, presentó su renuncia irrevocable al Ministerio de Trabajo y acusó al actual ministro Harold Burbano, de hacerle un pedido que podría ser considerado como tráfico de influencias.

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Denuncia contra Harold Burbano

Según Marín, Burbano se habría acercado de manera “altanera y prepotente” para exigirle el levantamiento de un impedimento para ejercer función pública a favor de Álvaro Rosero que, según dijo, sería designado Ministro de Gobierno, pese a que esa acción no correspondía a su competencia ni podía resolverse mediante órdenes verbales.

Además, el exdirector comentó que la solicitud podría configurar tráfico de influencias según el artículo 285 del COIP, además de posibles faltas por abuso de facultades, extralimitación y uso indebido del poder público conforme a la Ley de la Contraloría.

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El exfuncionario dice en una carta que dejó constancia del hecho ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, abriendo un nuevo frente de controversia institucional.

En una entrevista en Radio Pichincha, Marín contó que desempeñó el cargo de director regional desde el 14 de octubre hasta el 19 de noviembre, cuando renunció debido a que el Ministro de Trabajo le ordenó que le levante “en ese momento el impedimento de cargo público del señor Rosero”.

“Me daba tres minutos para que le levante la prohibición de ocupar cargo público a favor del señor Rosero que iba a ser Ministro de Gobierno”, señaló en la entrevista.

Marín señala que él no conocía el procedimiento y eso se gestiona ante la Dirección de Impedimentos, el cual debe hacerse con un ingreso de un formulario para que un analista se encargara.

“Me solicitó que iba a regresar en horas de la tarde y ese impedimento tenía que estar levantado, que eso era un pedido, supuestamente, del Presidente de la República”, agrega.

Además, señaló que la Fiscalía puede investigar. “Yo tengo respaldada toda la información que desde temprano me comenzaron a intimidar, a llamar que levante el impedimento, que era petición del Ministro”.

Harold Burbano rechaza la denuncia

El ahora ministro de Trabajo, Harold Burbano, rechazó esta versión y señaló que se trata de un hecho falso. “En nuestro equipo actuamos con transparencia, responsabilidad y respeto”, dijo.

“La desvinculación del funcionario Christian Alfredo Marín fue notificada oficialmente a las 17:31, según memorando Nro. MDT-MDT-2025-0798-M, una hora después, presentó una renuncia por resistencia al cambio, alegando intimidación, afirmación que es completamente falsa. Puro show !!!!”, agrega el Ministro.

Como siempre los opositores amplificando mentiras, 🤣🤣🤣. La desvinculación del funcionario Christian Alfredo Marín fue notificada oficialmente a las 17:31 según memorando Nro. MDT-MDT-2025-0798-M, una hora después, presentó una renuncia por resistencia al cambio, alegando… https://t.co/utcRXHUTSS pic.twitter.com/KyQsuhLly4 — Harold Burbano (@haburbano) November 20, 2025

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