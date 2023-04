Habitantes de Calacalí protestan mientras se desarrolla audiencia por voto nulo

Jueces del TCE escuchan aportes de expertos para mejor resolver el pedido de nulidad de elecciones para Junta Parroquial de Calacalí. Foto: TCE

Karina Sotalín

Ciudadanos de la parroquia de Calacalí llegaron con carteles hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito, este 5 de abril del 2023 para expresar que apoyan la nulidad del proceso electoral sobre la elección de vocales de la Junta Parroquial.

Los ciudadanos se apostaron en los exteriores del TCE debido a la audiencia de estrados que inició pasadas las 11:00.

Jorge Hernández, habitante de Calacalí, comentó que las propuestas de los candidatos que participaron en las elecciones del 5 de febrero del 2023 "no convencieron a la ciudadanía y por eso triunfó el voto nulo". En ese sentido, dijo que la petición es que se realice un nuevo proceso electoral donde se permita la participación de nuevas listas.

"Es necesario que el Presidente de la Junta Parroquial y los vocales sean del pueblo. Porque si llegan al sillón y no hacen nada, ahí se da lo que se dio, que nadie quiere que vuelvan estás personas. En la parroquia hay muchas necesidades, como la seguridad", señaló Hernández mientras sostenía una pancarta.

Luis Chávez, dirigente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), refirió que los calacaleños se pronunciaron con el voto nulo "en vista de que no dejaron calificar a compañeros que iban a participar por otras organizaciones políticas", como el del PSE. Los candidatos que sí participaron representaron a la Izquierda Democrática, de la Revolución Ciudadana, Alianza Va por ti y Centro Democrático.

"Estamos exigiendo que se respete la voluntad popular manifestada en las urnas y se convoque a nuevas de lecciones", mencionó Chávez.

Argumentos en la audiencia

En la audiencia la jueza sustanciadora, Ivonne Coloma, escuchó los argumentos de las partes procesales.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, compareció de forma telemática. Indicó que la totalidad de los votos válidos es de 1 806, mientras que los blancos sumaron 189 y 1 882 votos nulos. "De esta manera, se configura la declaratoria de nulidad de elecciones, establecida en el numeral 3 del artículo 147 del Código de la Democracia", añadió.

Amada Calderón, representante de Centro Democrático, expresó que la intención es que se tome en cuenta la decisión de los ciudadanos de la parroquia.

Luis Logaña, representante de la Izquierda Democrática y presidente de la Junta, que se candidatizó a la reelección, intentó explicar la razón de por qué el TCE descalificó a las listas 23 y 17 por "problemas". Pero Coloma interrumpió su uso de la palabra por no referirse al objeto de la audiencia. Logaña se limitó a pedir "que se haga justicia".

El abogado de Logaña dijo que no han analizado exhaustivamente los votos ausentes ni los votos en blanco porque en la circunscripción de la Junta hay 4 425 votantes, de los 542 se ausentaron. En ese sentido, dijo que los interesados debieron ejercer su derecho a la impugnación, que no se hizo, y que el TCE no debió admitir a trámite la solicitud de declarar de nulidad.

Además, mencionó que se estaría "aperturando las puertas a aquellas organizaciones políticas que no pudieron, en primera instancia, inscribirse dentro del tiempo estipulado", porque existen etapas de preclusión.

Hasta las 14:00, la Jueza continuaba escuchando las explicaciones de posibles soluciones de parte de juristas y otros expertos.

Una posible solución para el TCE

Esteban Ron, jurista y decano de la Universidad Internacional SEK, compareció como amicus curiae. Analizó los tipos de nulidades establecidos en el ordenamiento jurídico y sostuvo que lo único que queda es declarar la nulidad de todas las elecciones en Calacalí, es decir el proceso desde la convocatoria hasta el acto de la votación y la designación de autoridades.

El problema, aclaró, es que cualquier nulidad que declare el TCE debe realizarse a través de la proposición de un recurso subjetivo contencioso electoral. Sin embargo, el CNE no presentó ese recurso, sino que solo solicitó que el TCE declare la nulidad.

Ron dijo que haciendo una interpretación de la ley, el CNE podría reformular el pedido de nulidad con un recurso subjetivo contencioso electoral para poner en contradicción los derechos de continuidad de administración pública, es decir el derecho a tener autoridades en Calacalí, versus un pronunciamiento de los lectores.

Llama la atención que el CNE haya emitido solo una petición, dijo el abogado al plantear la posible solución.

Hasta las 16:00 la audiencia continuaba con los argumentos de quienes se registraron como amicus curiae.

