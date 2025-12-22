Gobierno y transportistas llegan a siete acuerdos

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El Gobierno y los transportistas llegaron a siete acuerdos en la reinstalación de la Mesa de Seguridad este lunes 22 de diciembre de 2025.

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Los siete acuerdos entre el Gobierno y los transportistas

El Ministerio de Gobierno presentó y acordó compromisos interinstitucionales para fortalecer la seguridad en territorio, mejorar las condiciones operativas del sector y garantizar el cumplimiento de acuerdos mediante una articulación efectiva entre instituciones del Estado.

Checkpoints permanentes y operativos conjuntos

Entre los acuerdos consta la implementación de checkpoints permanentes (24/7) en puntos priorizados como la salida Quito–Machachi, peajes y pasos laterales estratégicos: Congoma, Los Ángeles, Paso Lateral Quevedo y peaje norte de Guayaquil.

Además, se estableció la ejecución de operativos articulados con Fuerzas Armadas y unidades de tránsito, con reporte constante de resultados —aprehensiones, incautaciones, recuperaciones y citaciones— y de la reducción delictiva en zonas intervenidas.

Dotación logística y nuevos puntos de control

La mesa acordó la gestión de dotación logística proyectada para el primer semestre de 2026, que incluye motocicletas de alto cilindraje para ejes viales, furgones con tecnología de reconocimiento facial y de placas, grúas para soporte operativo y otros recursos.

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También se definió la identificación e incorporación progresiva de nuevos puntos de control, conforme a análisis de riesgo y rutas críticas.

Playas de descanso y fronteras

Se anunció el inicio de procesos para playas de descanso.

Estos lugres son espacios clave para reducir la fatiga, prevenir accidentes y fortalecer la seguridad de los transportistas, con construcción e implementación previstas para finales de enero de 2026.

En fronteras con Colombia y Perú, se dará seguimiento a la Resolución de la Comunidad Andina (CAN) sobre restricciones, multas y estándares de combustible.

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Nueva mesa en Manta

Asimismo, se instalará una mesa de seguridad en Manta durante la primera semana de enero de 2026 para atender problemáticas territoriales del sector.

En el encuentro participaron el ministro del Interior, John Reimberg; el viceministro de Servicios del Transporte y Obras Públicas.

También, Byron Franco; el director de la ANT, Pedro Abril; gobernadores de Manabí y Santo Domingo; autoridades de la Fuerza Pública y representantes de los gremios del transporte.

‘Somos un gobierno de hechos’

La ministra Morillo señaló que el Gobierno conoce la problemática del sector y reconoce su carácter estratégico para el desarrollo del país.

“Debemos trabajar de manera articulada… Somos un gobierno de hechos”,añadió, y reiteró que desde las gobernaciones se coordinará para ejecutar y dar seguimiento a los compromisos.

Reimberg indicó que estas mesas forman parte de un trabajo sostenido para tomar decisiones, informar planes de acción y acompañar con soluciones reales a cada subsector.

Reacciones de los transportistas

Desde los gremios, Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Fenatrape, expresó respaldo al Ejecutivo.

Agregó que la coordinación con los municipios es clave para fortalecer la seguridad del transporte.

Juan Fernando Ortiz Villacrés, de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado, destacó la voluntad de diálogo.

Napoleón Cabrera, de la Confederación Nacional de Transportistas del Ecuador, reconoció el liderazgo de la Ministra y la importancia del seguimiento a los acuerdos.

La última mesa se desarrolló en Santa Elena el 30 de octubre, y este nuevo encuentro se ratificó el cumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo.

Información extra: Ministerio de Gobierno

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